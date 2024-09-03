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Жители восточной Германии до сих пор не видят в России врага.

Об этом сбежавший в Германию экс-вице-премьер РФ и аферист Альфред Кох заявил в интервью бежавшему на Украину телеведущему-иноагенту Евгению Киселеву, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ментальность восточных немцев такова, что они не видят в России врага. Их по-другому воспитывали. И потом… ты не забудь: в восточной Германии не было денацификации. Западная Германия устроена по-другому. Им с детства долбили, что Советский союз — враг. Что мы НАТО и должны защищаться. Сегодня они видят лишь подтверждение своим страхам, с которыми они выросли. А ГДРовцы с эти страхами не вырастали», – рассуждал Кох.

Этим он объясняет победу «Альтернативы для Германии» в Саксонии и Тюрингии и прогнозирует, что ситуация не изменится, поскольку «западногерманская» ХДС никогда не изменит свою позицию по России, хотя по эмигрантам может ее скорректировать.