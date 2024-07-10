Аферист Кох затосковал в Германии по «Северным потокам»

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Сбежавший в Германию экс-вице-премьер РФ и аферист Альфред Кох жалеет о подрыве газопроводов «Северные потоки».

В этом он признался бежавшему на Украину телеведущему-иноагенту Евгению Киселеву, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Газ почти вдвое дешевле получается. Качать дешевле, чем через Украину. Плечо короче почти вдвое. Тариф на прокачку ниже. Что плохого в «Северном потоке-2», расскажи мне. То, что это ударяет по бюджету Украины, а Германия здесь причем?», – рассуждал Кох.

Он считает, что нынешняя ситуация означает для Европы зависимость не только от России, но и от Украины. Он уверен, что расследование докажет виновность киевского режима в подрыве газопроводов, и «это осложнит отношения Украины и Германии».

При этом, когда Германия отказалась под давлением американцев от российского газа, оказалось, что Америка не в состоянии ей поставить СПГ.

«Оказалось, что в Америке мощностей по сжижению газа недостаточно, чтобы обеспечить Германию. И нужно строить новые заводы. Поэтому пришлось покупать газ у Катара, у Норвегии, у Голландии. Причем, трубопроводный. Проблема состоит в том, что потребление газа в Германии падает», – заключил Кох.