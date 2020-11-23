Аферисты постсоветских стран лишатся своих околокремлёвских «лоббистов» в России – эксперт

23.11.2020, Москва, Владимир Гладков

В руководстве России начинается очищение от чиновников и политиков, которые в корыстных интересах занимаются лоббированием интересов постсоветских стран.

Об этом в эфире YouTube-канала «PolitWera» заявил военный эксперт Владимир Трухан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас есть огромная проблема в том, что все эти лимитрофские существования находили в Москве свои конечники, которые делали на этом свой небольшой гешефт. И сейчас эта тема довольно резко заканчивается.

Потому что никому не надо, чтобы граждане того же Азербайджана у нас занимались противоправной деятельностью, живя годами в России, и при этом не принимая российское гражданство в надежде тихо свалить.

Например, в Иркутске делали настойку боярышника на метаноле, распространяли её среди маргиналов и травили кучу народу. Да, эти маргиналы никакой ценности для России не имеют, но это граждане России. Вот они сейчас получили на круг 50 лет заключения.

И это всё никому не надо. Насколько я знаю, на них дана команда «фас», и сейчас те чиновники, которые с ними аффилированы и связаны, сейчас от них очень быстро откажутся.

И сейчас возникает вопрос, что если у тебя выявляется аффилированность с лимитрофами, то тебя очень хорошо чистят. Поэтому сейчас они потеряют все свои контакты около Кремля, это сто процентов», – сказал он.

Также Владимир Трухан подчеркнул, что, судя по событиям в Нагорном Карабахе, занимающейся этим команде поставлена задача соблюдать интересы России даже ценой интересов других государств.

«И, более того, как это всё делается. Это не означает, что Путин в режиме онлайн занимается той же Белоруссией. Есть команда, есть команда экспертов, которые занимаются, делают свою работу, и которым чётко поставлена задача.

Как я увидел по Армении и хочу не ошибиться, задача поставлена таким образом: «Наши интересы в приоритете, а у лимитрофов как получится», – добавил эксперт.