Аферюга Семенченко хочет «промыть мозги Крыму обратно»

18.09.2019, Киев, Игорь Петров

Крым можно вернуть с помощью мощной украинской пропаганды, сделав так, чтобы те, кто остался на полуострове и поддержал Россию, завидовали тем, кто уехал на Украину.

Об этом в эфире ТРК Аверс заявил командир разбитого украинского нацбата «Донбасс» скандально известный Семен Семенченко, в прошлом носивший имя Константин Гришин и имевший проблемы с законом в Севастополе как аферист, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Севастополе постоянно работает мощная система российской пропаганды. Телевидение, постоянная пропаганда внутри трудовых коллективов. Невозможно, показывая «мы от вас не отказываемся», перетянуть на нашу сторону. Это будет воспринято как слабость. Можно перетянуть, только промыв им мозги обратно. Для этого нужны мощные каналы, нужно создать систему пропаганды и прочее.

Я вам приведу маленький пример – сегодня подвели итог опроса в оккупированном Крыму, сколько людей готовы обучать своих детей в украинских школах. Почти 200 человек. Масса людей получает сейчас российское гражданство. Нужно взять тех людей, которые выехали, работают, многие не имеют своего жилья, осталось все там. Нужно принять мощную программу для переселенцев и сделать так, чтобы те, кто остались, завидовали тем, кто уехал. У которых есть забота, опыт трудоустройства», – заявил Семенченко.

Ранее блогер Анатолий Шарий опубликовал информацию о криминальном прошлом Семенченко.