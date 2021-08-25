Афганистан. Кто виновен в гибели 43 польских солдат?

25.08.2021 02:28 (Мск), Варшава, Матеуш Пискорский

Результат вооруженной агрессии и последующей оккупации Афганистана был предопределен с самого ее начала, с 2001 года. Ведь достаточно было изучить британский опыт XIX века и советский XX века. Однако США решили не только провести провальную операцию, но еще вовлечь своих «союзников», а скорее – сателлитов, особенно из ряда новых стран НАТО из Центральной и Восточной Европы.

Достаточно проанализировать польское участие. В Варшаве приземлилось уже пять самолетов, на борту которых находились не только эвакуированные граждане Польши, но и около 300 граждан Афганистана, которые – как выразился польский премьер министр Матеуш Моравецкий – «сотрудничали с НАТО».

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Стоит напомнить, что в то же время 24 беженца удерживаются на польско-белорусской границе польскими силовиками, вопреки международным миграционным стандартам. Но они, скорее всего, не сотрудничали с коллаборационистским, оккупационным режимом в Кабуле.

Первый польский контингент начал действовать в Афганистане в 2002 году. Тогда в стране правили посткоммунисты – социал-демократы, которые считали, что путем демонстрирования безоговорочной лояльности Вашингтону смогут откреститься от своего прошлого и получить определенные выгоды. Именно они согласились на существование на территории Польши секретных тюрем ЦРУ, в которых применялись пытки и другие практики, запрещенные международным законом.

В ходе военной операции в Афганистане погибли 43 польских военных и один гражданский сотрудник польской армии. Тысячи участников операции продолжают страдать от посттравматического стрессового расстройства (ПТСП), в результате которого они неспособны не только служить в вооруженных силах, но даже полноценно работать в других секторах.

Из польского бюджета потрачено более 2 миллиарда злотых (500 миллионов евро) на расходы, связанные с военным участием в оккупации Афганистана. Правда, это не особенно отразилось на модернизации польской армии: кроме закупов вертолетов Ми-17, военных машин скорой помощи и оборудования связи.

Военный опыт польской армии в Афганистане, учитывая разницу природных условий, совсем не пригоден для развития обороноспособности Польши. Экономических выгод в виде госконтрактов – практически нет.

Поражение в афганской операции не только провал политики США, но и очередное доказательство тому, что европейские сателлиты Вашингтона используются лишь в качестве поставщика «пушечного мяса» и создания имиджа американских вооруженных союзников, как «международных» и «коалиционных». Счет за это платят солдаты – жизнью и здоровьем, и налогоплательщики – деньгами.