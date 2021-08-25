Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
25.08.2021 02:28 (Мск), Варшава, Матеуш Пискорский
 
Афганистан, Война, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Польша, Россия, Скандал, США
Просмотров:

Афганистан. Кто виновен в гибели 43 польских солдат?

Результат вооруженной агрессии и последующей оккупации Афганистана был предопределен с самого ее начала, с...

Результат вооруженной агрессии и последующей оккупации Афганистана был предопределен с самого ее начала, с 2001 года. Ведь достаточно было изучить британский опыт XIX века и советский XX века. Однако США решили не только провести провальную операцию, но еще вовлечь своих «союзников», а скорее – сателлитов, особенно из ряда новых стран НАТО из Центральной и Восточной Европы.

Достаточно проанализировать польское участие. В Варшаве приземлилось уже пять самолетов, на борту которых находились не только эвакуированные граждане Польши, но и около 300 граждан Афганистана, которые – как выразился польский премьер министр Матеуш Моравецкий – «сотрудничали с НАТО».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Стоит напомнить, что в то же время 24 беженца удерживаются на польско-белорусской границе польскими силовиками, вопреки международным миграционным стандартам. Но они, скорее всего, не сотрудничали с коллаборационистским, оккупационным режимом в Кабуле.

Первый польский контингент начал действовать в Афганистане в 2002 году. Тогда в стране правили посткоммунисты – социал-демократы, которые считали, что путем демонстрирования безоговорочной лояльности Вашингтону смогут откреститься от своего прошлого и получить определенные выгоды. Именно они согласились на существование на территории Польши секретных тюрем ЦРУ, в которых применялись пытки и другие практики, запрещенные международным законом.

В ходе военной операции в Афганистане погибли 43 польских военных и один гражданский сотрудник польской армии. Тысячи участников операции продолжают страдать от посттравматического стрессового расстройства (ПТСП), в результате которого они неспособны не только служить в вооруженных силах, но даже полноценно работать в других секторах.

Из польского бюджета потрачено более 2 миллиарда злотых (500 миллионов евро) на расходы, связанные с военным участием в оккупации Афганистана. Правда, это не особенно отразилось на модернизации польской армии: кроме закупов вертолетов Ми-17, военных машин скорой помощи и оборудования связи.

Военный опыт польской армии в Афганистане, учитывая разницу природных условий, совсем не пригоден для развития обороноспособности Польши. Экономических выгод в виде госконтрактов – практически нет.

Поражение в афганской операции не только провал политики США, но и очередное доказательство тому, что европейские сателлиты Вашингтона используются лишь в качестве поставщика «пушечного мяса» и создания имиджа американских вооруженных союзников, как «международных» и «коалиционных». Счет за это платят солдаты – жизнью и здоровьем, и налогоплательщики – деньгами.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на rusfront5@ya.ru


Все новости за сегодня
  • Август 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть