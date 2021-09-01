Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
01.09.2021 18:50 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Афганистан, Дзен, Кризис, НАТО, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
Просмотров:

«Афганская армия 20 лет соответствовала стандартам НАТО» – в Киеве почуяли неладное

Новости УкраиныУдивительно, что украинские политики, радеющие за то, что с членством Украины в НАТО все...

Удивительно, что украинские политики, радеющие за то, что с членством Украины в НАТО все проблемы решатся сами собой, не чувствуют никакого диссонанса на фоне позорной сдачи Афганистана после двадцатилетнего натовского присутствия в стране во главе с США.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил украинский политолог Алексей Якубин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Я не вижу со стороны украинских политиков, которые отвечают за эту сферу, рефлексии – как так получилось, что афганская армия, которая 20 лет реформировалась по натовским стандартам, а США каждый день тратили на военную операцию 300 млн. долларов.

В Кабуле находился совместный центр координации НАТО, который управлял всеми этими программами, подготовкой войск.

Очень важно – 20 лет НАТО там занималось созданием армии, и мы увидели результат. Почему я не вижу со стороны украинских политиков рефлексии?

Переспрошу – может, есть нюансы со стандартами? А мы продолжаем, вот произошла ситуация в Афганистане, а у нас ведётся политика, как будто там ничего не произошло – ну и что там Афганистан, это же где-то далеко», – иронически заключил Якубин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на rusfront5@ya.ru


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть