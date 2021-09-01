«Афганская армия 20 лет соответствовала стандартам НАТО» – в Киеве почуяли неладное

01.09.2021 18:50 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Удивительно, что украинские политики, радеющие за то, что с членством Украины в НАТО все проблемы решатся сами собой, не чувствуют никакого диссонанса на фоне позорной сдачи Афганистана после двадцатилетнего натовского присутствия в стране во главе с США.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил украинский политолог Алексей Якубин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не вижу со стороны украинских политиков, которые отвечают за эту сферу, рефлексии – как так получилось, что афганская армия, которая 20 лет реформировалась по натовским стандартам, а США каждый день тратили на военную операцию 300 млн. долларов. В Кабуле находился совместный центр координации НАТО, который управлял всеми этими программами, подготовкой войск. Очень важно – 20 лет НАТО там занималось созданием армии, и мы увидели результат. Почему я не вижу со стороны украинских политиков рефлексии? Переспрошу – может, есть нюансы со стандартами? А мы продолжаем, вот произошла ситуация в Афганистане, а у нас ведётся политика, как будто там ничего не произошло – ну и что там Афганистан, это же где-то далеко», – иронически заключил Якубин.