Афганская авантюра оставит Байдена без союзников наедине с Зеленским

31.08.2021 18:51 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

После бегства США из Афганистана и последующих событий от Вашингтона один за другим отворачиваются бывшие союзники, и на таком «безрыбье» американскому президенту Джо Байдену пригодится даже такой «друг», как президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил спецкор «Комсомольской правды» в Нью-Йорке Алексей Осипов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В интервью французского президента Макрона – ближайший союзник США говорит, что демократию насаждать оружием невозможно, от Вашингтона отворачивается ближайший спутник. Канцлер Меркель уходит в скорости на пенсию. Ещё один сателлит США традиционный – Канада, Джастин Трюдо (премьер-министр Канады – ред.) тоже молчит по ситуации в Афганистане и вообще по поводу всего происходящего», – сказал Осипов. «Вашингтон остаётся в полном одиночестве, поэтому приезд Зеленского для него принципиально важен. Кто знает, друзей сейчас в такой ситуации не выбирают. Вполне возможно, сойдёт и такой», – предположил спецкор.