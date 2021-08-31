Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
31.08.2021 18:51 (Мск), Москва, Владимир Гладков
 
Афганистан, Дзен, Кризис, Общество, Политика, Россия, Скандал, США, Украина
Просмотров:

Афганская авантюра оставит Байдена без союзников наедине с Зеленским

Новости УкраиныПосле бегства США из Афганистана и последующих событий от Вашингтона один за другим отворачиваются...

После бегства США из Афганистана и последующих событий от Вашингтона один за другим отворачиваются бывшие союзники, и на таком «безрыбье» американскому президенту Джо Байдену пригодится даже такой «друг», как президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил спецкор «Комсомольской правды» в Нью-Йорке Алексей Осипов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«В интервью французского президента Макрона – ближайший союзник США говорит, что демократию насаждать оружием невозможно, от Вашингтона отворачивается ближайший спутник. Канцлер Меркель уходит в скорости на пенсию. Ещё один сателлит США традиционный – Канада, Джастин Трюдо (премьер-министр Канады – ред.) тоже молчит по ситуации в Афганистане и вообще по поводу всего происходящего», – сказал Осипов.

«Вашингтон остаётся в полном одиночестве, поэтому приезд Зеленского для него принципиально важен. Кто знает, друзей сейчас в такой ситуации не выбирают. Вполне возможно, сойдёт и такой», – предположил спецкор.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на rusfront5@ya.ru


Все новости за сегодня
  • Август 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть