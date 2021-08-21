Афганская история может обернуться для России приростом новой губернии – Жириновский

У афганской проблемы есть три решения.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Первое, ничего не делать, пусть само по себе идёт. Стреляют у аэропорта, какие-то казни на улицах – мы же не можем вмешиваться, чужая страна.

Второй вариант. Банды террористов, фанатиков выходят из Афганистана, не остаются там. Это не обязательно талибы, это могут быть приезжие из Сирии, из Ливии, врываются в Среднюю Азию, и там начинается гражданская война, как это было в Таджикистане в 1992 году – взаимная резня.

И тогда какая-то часть Средней Азии, не обязательно большая, обратится к Москве: пожалуйста, примите в состав российского государства в качестве губернии. Бишкекская, Душанбинская, Ташкентская, Ашхабадская, Алматинская. И мы скажем, что на сто процентов гарантируем вам безопасность, но вы должны стать навсегда частью российского государства, и как у российского государства у нас будет моральное и юридическое право сделать вас полностью в зоне безопасности», – рассказал Жириновский.