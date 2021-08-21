Афганская история может обернуться для России приростом новой губернии – Жириновский
У афганской проблемы есть три решения.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Первое, ничего не делать, пусть само по себе идёт. Стреляют у аэропорта, какие-то казни на улицах – мы же не можем вмешиваться, чужая страна.
Второй вариант. Банды террористов, фанатиков выходят из Афганистана, не остаются там. Это не обязательно талибы, это могут быть приезжие из Сирии, из Ливии, врываются в Среднюю Азию, и там начинается гражданская война, как это было в Таджикистане в 1992 году – взаимная резня.
И тогда какая-то часть Средней Азии, не обязательно большая, обратится к Москве: пожалуйста, примите в состав российского государства в качестве губернии. Бишкекская, Душанбинская, Ташкентская, Ашхабадская, Алматинская. И мы скажем, что на сто процентов гарантируем вам безопасность, но вы должны стать навсегда частью российского государства, и как у российского государства у нас будет моральное и юридическое право сделать вас полностью в зоне безопасности», – рассказал Жириновский.
Третьим вариантом политик назвал раздел самого Афганистана.
«Пуштуны, их талибами называют, но это формальное название, это пуштуны. Это самый большой народ Афганистана, рядом Пакистан, там тоже пуштуны, они давно мечтают объединиться и создать государство Пуштунистан со столицей Исламабад. Британцы мешали, им тяжело было бы управлять крупным таким национальным государством.
Вот – три варианта. Тогда Северный Афганистан – это таджики, туркмены, узбеки, харазейцы. Присоединятся к нынешнему Таджикистану, Узбекистану, Туркмении, а харазейцы – это ближе к Ирану племя. И вопрос будет закрыт навсегда», – объяснил лидер ЛДПР.
По его словам, российские солдаты должны быть задействованы только на территории РФ.
«Для России выгодно, чтобы эту тему вообще закрыть, чтобы ничего не было. Мы не хотим нигде воевать, чтобы ни один русский солдат не погибал. Но если заполыхает в Средней Азии, и нас будут долго упрашивать, и лишь в одном формате – вхождения в состав России. Не как Союзное государство Россия и Беларусь – такой вариант не надо, губерния!» – подчеркнул Жириновский.
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