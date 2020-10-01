Афганские и пакистанские мигранты устроили смертельное побоище в Боснии

01.10.2020, Белград, Алексей Топоров

Два человека погибли в результате столкновения между двумя большими группами мигрантов возле Жигара в окрестностях Бихача на территории Федерации (бошнякско-хорватской) Боснии и Герцеговины.

Об этом сообщил спикер кантональной полиции Але Шильдедич, сообщил корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По имеющейся информации о массовом побоище в полицию сообщила напуганная местная жительница, случайно ставшая свидетельницей происшествия. Конфликт произошел в Жегарском поле за Кантональной больницей Бихача, где мигрантами был организован своего рода перевалочный палаточный лагерь перед Плешевицей, являющееся следующим этапом на пути в Хорватию, куда хотят попасть пришлые, поскольку эта постюгославская страна является частью ЕС.

«Сразу после получения сигнала наши полицейские патрули вышли на место происшествия, где обнаружили от 70 до 80 мигрантов, которые были избиты и ранены, – рассказал Шильдедич. – Речь идет о конфликте между группой мигрантов из Афганистана и Пакистана. Все раненые и мертвые являются гражданами Пакистана, их личности пока не установлены, мы работаем над этим. В консультациях с прокурором идет работа по возбуждению уголовного дела за убийство».

По имеющейся информации нападавшие афганцы убили двух пакистанцев, серьезно ранили девятерых, восемь получили легкие ранения. Полицейские предполагают, что нападавшие скрылись в ближайшем лесу.

Шильдедич сказал, что расследование будет проводить полиция, но расследование осложнялось предположением, что мигранты, которые принимали участие в конфликте, вероятно, сбежали в близлежащий лес.

«Теперь мы должны обыскать эту местность, чтобы найти их всех. Место, где произошло столкновение, не заселено, это луг, но оно находится недалеко от населенного пункта и больницы, поэтому местные жители были напуганы. Нападавшие использовали ножи и тупые предметы», – добавил Шильдедич.