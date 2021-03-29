Афганский мигрант осквернил в Белграде памятник русского скульптора

29.03.2021, Белград, Алексей Топоров

Гражданин Афганистана 28 лет был задержан полицией Белграда за то, что отломал крест у монумента Стефану Немане на Савской площади, изготовленного русским скульптором Александром Рукавишниковым.

Также у задержанного были изъяты марихуана и гашиш.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», инцидент произошел вечером 27 марта. Гражданин Афганистана забрался на торжественно открытый в январе президентом Сребии Александром Вучичем на обновленной Савской площади Белграда памятник основателю сербского государства Стефану Немане, выполненный народным художником России, профессором Александром Рукавишниковым, и отломал частицу креста.

Вандала заметили горожане и попытались задержать, после чего тот пустился в бегство, выбросив крест.

По информации МВД, мигрант, в итоге, был задержан, правоохранители обнаружили и изъяли у него некоторое количество марихуаны и вещества, напоминающего гашиш. Также выяснилось, что афганец нарушил обязанность покинуть в Сербию в отведенный ему для этого срок.