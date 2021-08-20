Афганский синдром: советник главы офиса Зеленского набросился на Запад

20.08.2021 21:59 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Идеалистические попытки Запада навязать свои ценности в странах востока за последние тридцать лет всегда приводили к еще большей хаотизации стран, сотням тысяч жертв и рекам крови.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Арестовича – либеральные ценности не приживутся ни в арабских странах, ни на постсоветском пространстве.

«Афганистан, Ирак, Ливия – коллективный Запад наделал такое количество дел за последние 30 лет, после выигрыша над Советским Союзом, что сейчас абсолютно точно становится понятно, что все, что обещали либеральные идеологи странам, которые вышли из постсоветского сна или постдиктаторского арабского сна, вот «Арабская весна» и так далее, оказалась ложной. Они понимали, что они врут? Не знаю, но Валлерстайн, – это известнейший западный историк, создатель мир-системной парадигмы, объясняющей историю, прямо их предупреждал еще в начале 90-х: «Прекратите лгать развивающимся странам, в том числе постсоветским, что вы сможете обеспечить им уровень жизни и демократические порядки такие же, как у нас в Соединенных Штатах. Это прямая ложь. Зачем вы людей вводите в этот обман?». Если посмотреть на постсоветские страны, за редким исключением, которые изначально европейские, как типа страны Балтии были и так далее, если посмотреть на страны арабские, то им идеализм Запада… обошёлся сотнями тысяч смертей, как в Ираке, в Афганистане, в Ливии и так далее, и привел государства к катастрофе. Были диктаторские режимы или авторитарные режимы – Каддафи, Хусейн, Исламской республики Афганистан, которая была до этого, а теперь это обернулось кровавым хаосом, который обрушил остатки цивилизации, люди заплатили сотнями тысяч жертв за эти идеалистические эксперименты. И совершенно не видно конца этому всему. Запад коллективный повинен точно также, как был когда-то повинен Советский Союз за попытку идеалистического переформатирования мира под свою утопию, в которую они искренне верили», – рассуждает Арестович.