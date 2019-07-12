Афон дал украинству щелчок по носу

12.07.2019, Киев, Дмитрий Скворцов

Как известно, на прошлой неделе афонский кинот (исполнительный орган управления монашеской республики) направил министру иностранных дел Греции письмо, в котором попросил принять меры в связи с бесчинствами представителей созданной Петром Порошенко раскольнической «Святейшей церкви Украины» («СЦУ»).

Афонитов возмутило то, что делегация «СЦУ» во главе с «митрополитом Луцким Мыхайилом» припёрлась на святое место с украинскими флагами, и скандировала на вершине Святой Горы «Ще не вмерла…».

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По мнению Священного Кинота, это действие «несовместимо с исихастическим[1], духовным и священным характером Святой Земли, ее тысячелетней традицией и создает опасный прецедент для повторения таких действий, привнесения националистических конфликтов, совершенно противореча уставу Святой Горы».

В связи с этим центральный исполнительный орган управления Святой Горы попросил МИД Греции «принять необходимые меры и предотвратить подобные действия в будущем, чтобы характер Святого Места мог остаться нетронутым».

[1] Исихазм (от др.-греч. ἡσυχία, «спокойствие, тишина, уединение») —древняя традиция духовной практики, составляющая основу православного аскетизма.

Отметим, что в светском отношении полуостров принадлежит Греции, но церковно входит в юрисдикцию Экуменического патриархата со столицей в Стамбуле. «СЦУ» также подчиняется стамбульскому Экуменическому патриарху. Поэтому, очевидно не рассчитывая уже на положительную реакцию Варфоломея, Афон обратился к светским властям с просьбой оградить их от «украинского православия».

Речь не идёт, разумеется, о канонической Украинской православной церкви (Московского патриархата). Её верным на Афоне всегда рады, и даже готовы закрывать глаза на инциденты, подобные случившимся с ряжеными СЦУшниками. Так, в 2017 г. тогда ещё канонический архиерей (но не скрывавший своих автофекальных наклонностей) Олэксандр Драбынко также влез на вершину Афона со своими бездуховными чадами (ныне перебежавшими с ним в «СЦУ»). И также исполнил там «человеколюбивое» «згынуть наши вороженьки» и апофеоз «украинского православия» – «душу й тило мы положим за свою свободу». То есть – бессмертную, дарованную Господом душу – за мирскую свободу в этой временной жизни (краткий «богословский» анализ – на видео ниже).

Но, обратим внимание, «архієрей українського духу» (как его давно выделяли свидомиты ещё из канонического епископата) даже не знает, где украинский гимн заканчивается, изрекая “Амінь”, как ему кажется, в финале «гімноспіву».

Тогда этот перфоманс не вызвал протеста кинота. На Афоне прекрасно понимали, что для УПЦ (МП) под руководством митрополита Онуфния подобные выродки – чужеродные явления.

Драбынко и его нетрадиционно ориентированная камарилья специально творила «патріотичні» пакости, дабы спровоцировать собственное изгнание из Церкви и так предстать в образе «гонимых за украинство». А Церковь подставить, как «гонительницу украинского духа».

Теперь же Афон ничто не сдерживало, чтобы одним щелчком дать по носу украинству, драбынкоподобным и покрывающему оных Варфоломею.