Африка оказалась на стороне Сербии

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Каир практически встал на сторону большинства африканских стран, не признающих независимость Косово.

Такой вывод можно сделать после завершения почти четырехдневного визита в Белград пезидента Египта Абделя Фаттаха Ас-Сиси, хотя лидеры стран не говорили о Косово и Метохии в своих официальных выступлениях.

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Председатель сербского парламента Ивица Дачич встретился с Ас-Сиси в среду и после этого заявил, что в ходе разговора они пришли к выводу, что «Египет остается на позиции «замороженного признания» независимости Косово». То есть Каир не голосует за членство Приштины в международных организациях.

Бывший посол Сербии в Каире Драган Бисенич заявил, что Египет — страна, которая очень тщательно соблюдает все положения международного права. Это касается и вопроса территориальной целостности государств.

«Они не поддерживают независимость Косово в международных институтах, а в отношении других вопросов, связанных с территориальной целостностью государств, у них есть очень четкие принципы в пользу соблюдения территориальной целостности государств», — сказал Бисенич.

Позицию «замороженного признания» заняла и другая африканская страна – Гвинея-Бисау, В итоге число стран на этом континенте, активно признающих так называемую независимость Косово, составило 15 из 54.

Если принять во внимание, что, согласно официальному сайту, Приштина открыла посольство только в Сенегале, и что ни одна африканская страна не имеет своего дипломатического представительства в Косово, то вызывает сомнение, насколько «активны» признания упомянутых 15 африканских стран, крупнейшие из которых Ливия, Нигер, Танзания, Чад и Мавритания.

Более половины стран, отказавшихся от признания Косово, также принадлежат к Черному континенту.

Объясняя эти факты, статс-секретарь МИД Сербии Неманья Старович отметила в интервью «Политике»:

«… отношение африканских стран к провозглашенной в одностороннем порядке независимости Косово и Метохии обусловлено, прежде всего, уважением к Республики Сербии и стремление к дальнейшему укреплению традиционной дружбы».

Кроме того необходимо учитывать, что африканские страны этнически очень неоднородны, и многие из них сталкиваются с более или менее опасными сепаратистскими движениями. По этой причине страны континента придают большое значение соблюдению тех постулатов международного публичного права, которые гарантируют территориальную целостность и неприкосновенность границ суверенных государств.

«Когда, с другой стороны, мы говорим о кампании так называемого депризнания, которое с особым успехом осуществляется в Африке, можно сделать вывод, что африканские страны правильно поняли, насколько опасен прецедент признания односторонне провозглашенной независимости», – отметил Старович.

Отношения Сербии с африканскими странами характеризуются традиционной дружбой, восходящей к временам борьбы африканских народов за освобождение и избавление от ига колониализма, которую страна всецело поддерживала, как и усилия по ускоренному экономическому развитию континента, напомнил чинвник МИДа.

По его словам, это сотрудничество достигло своего пика в те десятилетия, когда Югославия возглавляла Движение неприсоединения, к которому принадлежат африканские страны.

«Хотя за последние 30 лет многое изменилось, нам удалось сохранить наше дипломатическое присутствие в Африке, так что сегодня Республика Сербия имеет 14 посольств на «континенте будущего», как вполне обоснованно называют Африку», – отметил Старович.