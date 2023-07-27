Африка сказала решительное «нет» Западу – Захарова

Олег Кравцов.  
27.07.2023 14:42
  (Мск) , Москва
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Африка, Дзен, Политика, Россия


Страны африканского континента помнят о помощи, которую оказал им СССР.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Комсомольской правде» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, давая оценку стартовавшему в Санкт-Петербургу саммиту«Россия-Африка».

Страны африканского континента помнят о помощи, которую оказал им СССР. Об этом, передает корреспондент...

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«Сейчас африканский континент сказал решительное «нет» давлению Запада, который пытался записать Африку себе в антироссийские союзники. Ведь они же это делают, не только помня о помощи Советского Союза. Они видят суть нашей политики, которая никогда не сводится к торгашеству. Мы за равноправие и взаимную выгоду, но не за торгашество. Тем более, такое, как демонстрирует Запад, двойного дна и только в одни ворота», – сказала дипломат.

В подтверждение своих слов она привела конкретный пример.

«Особенно тяжелая ситуация – это Африканский Рог, Сахаро-Сахельский регион. Я все-таки должна это сказать. Наверняка есть те, кто, может, впервые слышит об этой проблеме. Это связано с климатическими изменениями и перемещением масс населения в результате конфликтов. Многие из этих конфликтов спровоцированы извне или в ходе колониализма. Ликвидация голода – это одна из ключевых проблем Африки. И она будет обсуждаться на саммите», – подчеркнула Захарова.

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