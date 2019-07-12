12.07.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Вооруженные силы, Статистика, Украина, Экономика
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Африканцы воюют между собой на украинских танках

В течение последних нескольких лет Украина поставила в страны Африки 63 боевых танка, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом говорится в документах Госэкспортконтроля.

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Наибольшие объемы поставок вооружения в страны Африки за последние 5 лет пришлись на 2014-15 годы.

2014 год

Передача отдельных категорий вооружения:

Эфиопия – 11 боевых танков Т-72;
Нигерия – 12 боевых танков Т-72;
Нигерия – 10 боевых бронированных машин БТР-4ЕН;
Нигерия – 6 артиллерийских систем большого калибра Д-30;
Чад – 1 боевой самолет МиГ-29;
Нигерия – 2 боевых вертолета Ми-24В;
Алжир – 18 ракет и ракетных пусковых установок.

Экспорт стрелкового оружия и легкого вооружения:

Демократическая Республика Конго – 2 револьвера и пистолета;
Демократическая Республика Конго – одна винтовка или карабин;
Уганда – 3000 винтовки и карабины;
Демократическая Республика Конго – 2 штурмовые винтовки;
Демократическая Республика Конго – один легкий пулемет;
Южный Судан – 830 легких пулеметов;
Южный Судан – 62 тяжелых пулемета.

2015 год

Передача отдельных категорий вооружения:

Эфиопия – 4 боевых танка Т-72;
Нигерия – 11 боевых танков Т-72М1;
Нигерия – 12 артиллерийских систем большого калибра Д-30;
Южный Судан – 2 боевых вертолета Ми-24В.

Экспорт стрелкового оружия и легкого вооружения:
Замбия – 2544 винтовки и карабинов;
Замбия – 104 штурмовые винтовки.

2016 год

Передача отдельных категорий вооружения:

Демократическая Республика Конго – 25 боевых танков Т-64БВ-1.

Экспорт стрелкового оружия и легкого вооружения:
Южный Судан – 170 легкие пулеметы;
Южный Судан – 88 тяжелых пулеметов.

В 2018 году Украина поставила 9 ракет Р-27 в Алжир.

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