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29.09.2021 20:25 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Африка, Дзен, Конфликт, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Фанар, Церковь
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Африканские приходы варфоломеевских раскольников просятся в РПЦ

Новости УкраиныРусская Православная Церковь может взять под свою юрисдикцию приходы в Африке. Об этом на...

Русская Православная Церковь может взять под свою юрисдикцию приходы в Африке.

Об этом на своем youtube-канале заявил протоиерей Андрей Ткачев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Будучи утесняемы и обижаемы, африканские приходы не хотят быть под омофором Александрийского патриарха. И они обращаются к Русской церкви с просьбой взять их под свой омофор, при том что существует разделение в христианском мире по поводу отношения Константинополя к украинскому расколу.

Фанар давит на одних, другие сопротивляются. Александрийская церковь согласна с позицией Фанара. Кроме того, у них есть свои проблемы. Синод выделил специальное лицо в епископском сане, которое будет специально заниматься диалогом с африканскими церквами. Возможно, в ближайшее время Русская церковь прирастет африканскими приходами, что для нас неудивительно», – сказал Ткачев.

Он подчеркнул, что наличие чернокожего в РПЦ никого не удивит, потому что она носит интернациональный характер.

«Синод решает дела с африканскими приходами, не вмешивается в дела церкви-сестры, однако ждет дальнейшего развития ситуации. И если ситуация будет развиваться дальше, то ради оформления и окормления церковной жизни нужно будет принять какие-то решения. Это великая вещь, космическое событие – выход Русской церкви на широкие горизонты», – сказал Ткачев, пояснив, что «Африка является надеждой мирового Христианства, потому что только там истинная вера».

Синод РПЦ на прошлой неделе поручил рассмотреть просьбы клириков Александрийского патриархата о переходе в юрисдикцию Московского. Просьбы поступали давно на фоне позиции Александрийского патриарха, признавшего раскольническую церковь на Украине, но в Москве надеялись, что Феодор II одумается. Однако в августе он снова сослужил с главой раскольнической Православной церкви Украины.

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