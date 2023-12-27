Африканские страсти: Занзибар-СИЗО-СВО

Елена Острякова.  
27.12.2023 11:17
  (Мск) , Москва
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Дзен, Криминал, Россия, Спецоперация


Житель Белгорода Герман Евдокимов решил избежать полагающегося ему 4-летнего тюремного срока и попросил направить его в зону СВО.

«Я все осознал. Сидя в СИЗО, я написал письмо министру обороны и попросился на СВО», – заявил Евдокимов в суде.

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Житель Белгорода Герман Евдокимов решил избежать полагающегося ему 4-летнего тюремного срока и попросил направить...

Второй Западный окружной военный суд  ограничился присуждением ему штрафа в 300 тыс руб.


Евдокимов был задержан в апреле, когда вернулся с Занзибара, где находился на заработках. Находясь в Африке, он уверенно писал в соцсетях посты с осуждением российской армии за то, что «Украина лежит в руинах», и при этом оправдывая непрерывные обстрелы ВСУ своего родного города.

Подсудимый с самого начала полностью признал свою вину. Он заявил, что слишком эмоционально переживал начало военных действий и не разобрался сразу, на чьей стороне правда.

«Мне случайно попался канал с таким простым названием – «Настоящее время». Я им поверил! Я ведь не знал, что на территории Украины работает целый Голливуд по производству антироссийских фейков!» – оправдывался Евдокимов.

В суде выступил друг подсудимого, который свидетельствовал, что тот оказывал финансовую помощь волонтерам, которые отправляли посылки в зону СВО.

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