Африканские святые Вован и Лексус не позволили МОК третировать соревнования в России

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Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах и вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас помолились «африканским святым Вовану и Лексусу», чтобы они помогли им полностью дискредитировать Игры Дружбы, которые пройдут в сентябре в Казани.

Сделали они это по просьбе лидера Африканского союза, от имени которого им позвонили российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Святые Вован и Лексус, помогите мне принять правильное решение, чтобы предотвратить эти Игры Дружбы», – послушно повторяли за «африканцем» международные чиновники, положив руку на сердце.

Сам «лидер Африканского союза» общался с ними на фоне игрушечного Чебурашки. Бах и Схинас видимо приняли его за туземного божка.

«Теперь, когда у нас есть божественное вдохновение, ничто не может пойти не так», – заключил европейский вице-премьер после «молитвы».

Но тут «африканский друг» неожиданно разрушил его благостное настроение, заявив, что «друзья сверху» не одобрили козни против Игр Дружбы.

«Вы пытаетесь заключить сговор, а это нечестно. Это тоже политика», – заявил «африканец.

Он схватился за бутылку водки и налил в два стакана. Пить он собирался с пластмассовым скелетом по имени Йорик.

«И с Чебурашкой тоже выпьем», – пообещал «африканский политик».

Бах и Схинас попытались сохранить хорошую мину и приветливо помахали Йорику и Чебурашке перед тем, как отключиться.