20.06.2021, Банги , Иван Добровольский
 
Африка, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия
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Африканские журналисты указали на готовящееся расширение сотрудничества Москвы и Банги

О грядущем расширении взаимодействия двух государств говорит интервью руководителя Содружества офицеров за международную безопасность...

О грядущем расширении взаимодействия двух государств говорит интервью руководителя Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александра Иванова.

Аналитики издания Panafricane выразили уверенность в том, что Москва и Банги укрепят взаимовыгодное сотрудничество в скором времени.

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«Россия более чем когда-либо преисполнена решимости поддерживать ЦАР в ее борьбе за стабильность», — считают журналисты.

По их мнению, слова официального представителя российских инструкторов отражают намеченный Москвой политический курс в отношении Центральноафриканской Республики.

В своем интервью одному из африканских телеканалов привел показательный пример того, как хорошо российские специалисты подготовили силовиков к современным реалиям.

Речь идет о задержании полицейскими гражданина Франции, подозреваемого в незаконном хранении оружия, шпионаже и сотрудничестве с боевиками, ранее осаждавшими города ЦАР.

«Арест француза является наглядным примером того, что эффективность работы полиции и военнослужащих ЦАР повысилась», — заметили журналисты.


Российские инструкторы, которых ангажированные западные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера», прибыли в республику в 2018 году. Они занимаются обучением местных военных, полицейских и жандармерии. Благодаря помощи России центральноафриканские силовики смогли в короткие сроки освободить от боевиков более 80% территории страны и вернуть мирную жизнь в города ЦАР.

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