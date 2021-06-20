Африканские журналисты указали на готовящееся расширение сотрудничества Москвы и Банги
О грядущем расширении взаимодействия двух государств говорит интервью руководителя Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александра Иванова.
Аналитики издания Panafricane выразили уверенность в том, что Москва и Банги укрепят взаимовыгодное сотрудничество в скором времени.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости
«Россия более чем когда-либо преисполнена решимости поддерживать ЦАР в ее борьбе за стабильность», — считают журналисты.
По их мнению, слова официального представителя российских инструкторов отражают намеченный Москвой политический курс в отношении Центральноафриканской Республики.
В своем интервью одному из африканских телеканалов привел показательный пример того, как хорошо российские специалисты подготовили силовиков к современным реалиям.
Речь идет о задержании полицейскими гражданина Франции, подозреваемого в незаконном хранении оружия, шпионаже и сотрудничестве с боевиками, ранее осаждавшими города ЦАР.
«Арест француза является наглядным примером того, что эффективность работы полиции и военнослужащих ЦАР повысилась», — заметили журналисты.
Российские инструкторы, которых ангажированные западные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера», прибыли в республику в 2018 году. Они занимаются обучением местных военных, полицейских и жандармерии. Благодаря помощи России центральноафриканские силовики смогли в короткие сроки освободить от боевиков более 80% территории страны и вернуть мирную жизнь в города ЦАР.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.