«Африку на Днепре» срочно впихивают в Евросоюз

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Politico пишет: в Брюсселе готовят переговоры о вступлении Украины в ЕС до того, как 1 июля председательство в Евросовете перейдет к Венгрии. Ведь Будапешт, как известно, использует любой легитимный повод для торможения процесса кооптации Киева. На соблюдение прав русских западникам плевать, но вот по поводу ущемления венгров Закарпатья могут возникнуть большие вопросы.

Именно это заставляет спешить с процедурой начала переговоров с Киевом. Потом руки у Будапешта будут связаны, повернуть дело вспять будет невозможно.

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Максимум украиноскептиков при таком раскладе – будет просто тянуть резину, пользуясь своим временным председательством.

Но в процессе этой спешки еврочиновники вылили вместе с водой и ребенка – пожертвовав ради конъюнктурной цели теми самыми «ценностями», в верности которым ритуально клянутся с высоких трибун.

14 мая Совет ЕС одобрил «украинский план реформ». Его выполнение – условие для получения Киевом финансирования. Среди требований – сохранение Украиной демократических механизмов, в частности многопартийной парламентской системы. А еще – «соблюдение и усиление верховенства права, уважение прав человека, сохранение независимости судебной системы, борьба с коррупцией и отмыванием средств».

Звучит как издевательство, особенно если вспомнить, что реальная Украина уже третий год под предлогом военного положения живет в условиях фактической однопартийной диктатуры, запретившей чохом полтора десятка оппозиционных партий и не допускающей в общественной дискуссии ни малейшего выхода за очерченные цензурой флажки.

Более того, эта самая фактическая диктатура на глазах у всего мира отказалась переизбираться в положенные Конституцией сроки – опять же, ссылаясь на незавершенную войну. Причем это касается не только президента, но и парламента. Просто уже все забыли, что очередные перевыборы Рады должны состояться осенью. Но вряд ли состоятся. Так что вскоре будут «просрочены» оба – и Зеленский, и Рада.

Но, судя по комментариям европейских официалов, их эта коллизия совершенно не волнует. Более того, они продолжают принимать Зе как легитимного дорогого гостя и не ставят вопрос о мандате «просроченных» украинских депутатских делегаций в ПАСЕ, ОБСЕ и т.п.

Но вишенкой на торте стал полнейший игнор абсолютно беспрецедентного – касайся он любой другой страны ЕС или пост СССР – письма украинского Минюста в Брюссель, где официально уведомили о «вынужденной» отмене десятка статей Конституции, гарантирующих украинцам гражданские права и свободы. Они «поставлены на паузу» на тот же неопределенный срок – «до конца войны». А вместе со статьями конституции приостановили и обязательства в рамках Европейской конвенции по правам человека.

Незалежная теперь по факту откатилась далеко назад, став куда дальше от европейских ценностей, чем даже не стремящиеся в ЕС Россия и Белоруссия. Где, несмотря на тонны критики из Европы, права человека не отменяют. Ни на время, ни навсегда.

Итак, отношения по линии ЕС-Украина свелись к чисто утилитарно-прагматическим. Пока это «нужно для дела» – ЕС отлично делает вид, что имеет дело со страной, искренне вставшей на путь демократизации.

А единственный их реальный интерес к Украине – инструмент сдерживания и ослабления РФ. Пока Киев играет роль, на остальное можно закрыть глаза. Как делает МВФ, где пишут прогнозы про ожидающий Украину бум, под что и выдают все новые кредиты стране-банкроту.

А «Африка на берегах Днепра» перестала даже делать вид, будто ей интересны все эти европейские «погремушки» про свободы. В Киеве четко уловили, в чем их реальная ценность для Запада. И дают ему ровно то, что он хочет, не обращая внимания на маскирующую словесную мишуру.