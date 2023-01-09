«Агент» Берлускони помешал Италии отправить новое оружие на Украину

Оливер Галич .  
09.01.2023 21:20
  (Мск) , Рим
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Вооруженные силы, Дзен, Италия, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Правительство Италии не примет решения об отправке нового оружия на Украину, как минимум, до февраля из-за политической напряженности и дискуссий по поводу государственных расходов.

Об этом пишет издание La Repubblica, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Правительство Италии не примет решения об отправке нового оружия на Украину, как минимум, до...

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Президент Украины Владимир Зеленский две недели назад после телефонного разговора с премьер-министром Италии Джорджей Мелони заявил, что Рим передаст Киеву системы ПВО. Мелони тогда подтвердила полную поддержку Украины со стороны итальянского правительства.

Однако 9 января итальянская газета La Repubblica со ссылкой на анонимные источники сообщила, что Мелони, убежденная сторонница Киева, сталкивается с сопротивлением со стороны Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, пытающихся заблокировать указ правительства о поставке оружия на Украину.

Сальвини и Берлускони имеют давние связи с Москвой, напоминает газета, отмечая, что источники в партиях «Лига» и «Вперёд, Италия» отрицают наличие каких-либо проблем с утверждением этого указа. Напомним, в нынешнее правительство Италии входят партии «Братья Италии» Джорджи Мелони, «Лига» Маттео Сальвини и «Вперёд, Италия» Сильвио Берлускони.

La Repubblica также сообщает, что ещё одним вопросом, мешающим принятию решения, является опасение, что итальянская армия останется без необходимых систем ПВО, если отправит их Украине.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в начале декабря 2022 года в Италии прошли многотысячные шествия профсоюзов против отправки оружия Украине.

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