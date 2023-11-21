Агент Буданова предложил прощупать, готова ли Россия на компромисс, пока не поздно

Анатолий Лапин.  
21.11.2023 15:18
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Россия, Украина


Украине нужно уже сейчас провести пробные консультации, чтобы понять готова ли Россия на какие-либо компромиссы и переговоры. Чем дальше затягивать, тем в более низшей точке будет находится Украина на этих возможных переговорах.

Об этом в интервью политологу Вадиму Карасеву заявил изгнанный из президентской фракции «Слуга народа» депутат Верховной рады Евгений Шевченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине нужно уже сейчас провести пробные консультации, чтобы понять готова ли Россия на какие-либо...

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«Я бы рекомендовал провести разведывательные политические консультации для того, чтобы прощупать, а на что Россия готова согласиться, на какой компромисс. Или никакого компромисса вообще нет. Это очень важно, потому что вы сами говорили о точке успеха. Вот на точке успеха надо договариваться, потому что дальше идет вниз», – сказал политик.

«Если сейчас начать какие-то консультации, то это одна история. А проводить начинать переговоры, когда, допустим, придет Дональд Трамп? Мы же не знаем, какой он будет и что от него ожидать. Это будет другая ситуация. И тогда будет поздно вернуться к той точке, на которой мы сейчас находимся», – заявил Шевченко.

Примечательно, что ранее глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов сообщил, что Шевченко выполнял его задание, отправляясь на встречу с президентом РБ Александром Лукашенко, за которую, собственно, депутат лишился места в правящей фракции.

«Господин Шевченко довольно давно помогает нам, давайте так это назовем. И ни разу не отказывал, когда мы обращались с определенными просьбами к нему», – рассказал Буданов в одном из интервью.

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