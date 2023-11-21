Агент Буданова предложил прощупать, готова ли Россия на компромисс, пока не поздно

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Украине нужно уже сейчас провести пробные консультации, чтобы понять готова ли Россия на какие-либо компромиссы и переговоры. Чем дальше затягивать, тем в более низшей точке будет находится Украина на этих возможных переговорах.

Об этом в интервью политологу Вадиму Карасеву заявил изгнанный из президентской фракции «Слуга народа» депутат Верховной рады Евгений Шевченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я бы рекомендовал провести разведывательные политические консультации для того, чтобы прощупать, а на что Россия готова согласиться, на какой компромисс. Или никакого компромисса вообще нет. Это очень важно, потому что вы сами говорили о точке успеха. Вот на точке успеха надо договариваться, потому что дальше идет вниз», – сказал политик.

«Если сейчас начать какие-то консультации, то это одна история. А проводить начинать переговоры, когда, допустим, придет Дональд Трамп? Мы же не знаем, какой он будет и что от него ожидать. Это будет другая ситуация. И тогда будет поздно вернуться к той точке, на которой мы сейчас находимся», – заявил Шевченко.

Примечательно, что ранее глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов сообщил, что Шевченко выполнял его задание, отправляясь на встречу с президентом РБ Александром Лукашенко, за которую, собственно, депутат лишился места в правящей фракции.

«Господин Шевченко довольно давно помогает нам, давайте так это назовем. И ни разу не отказывал, когда мы обращались с определенными просьбами к нему», – рассказал Буданов в одном из интервью.