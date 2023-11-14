«Агент Буратино» выходит на связь: в Киеве за госизмену арестовали медиакиллера Коломойского

Свершилось то, о чем долго и упорно предупреждали знающие киевскую политкухню люди: «Избушка» пришла за скандальной известным нардепом Александром Дубинским – бывшим ведущим «Плюсов», бывшим «сливным бачком Коломойского» и разоблачителем злоупотреблений в НБУ, бывшим соратником и пропагандистом Зеленского, бывшим промоутером «пленок Деркача» о коррупции семейства Байденов на Украине, бывшим критиком коррупции на Банковой, бывшим фигурантом персональных санкций Минфина США и СНБО Украины, бывшим, бывшим, бывшим…

Не помогло ничего – ни дерзость и самоуверенность самого фигуранта, ранее под камеру отказывавшегося брать из рук военкома повестку в армию, ни внезапно замолчавший в тряпочку разоблачительный канал «Темный рыцарь», связываемый с Дубинским, ни, как утверждают злые языки, посланная на личный телефон Зе в самом начале войны смска «Я претензий больше не имею», ни демонстративное прекращение какой-либо критики американской администрации.

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Если ранее украинская охранка – силовики Зеленского – подбирались к крупной рыбе по фамилии Дубинский осторожно и с флангов – инкриминируя разные мелочи типа фальсификации документов для вывоза своей любовницы за границу в разгар войны или какой-то мелкой земельной коррупции в Киевской области, или репутационно уничтожая анонимными вбросами об отце, поддерживавшем Россию на Донбассе в 2014-2015 годах, то сейчас зашли по крупному и сразу с козырей – вменив нардепу госизмену и добившись решения суда о взятии его под стражу на два месяца.

В итоге Дубинский укатил под конвоем в СИЗО без права внесения залога, успев записать короткое видео с призывом к американскому консервативному ведущему Такеру Карлсону обратить внимание на его судьбу. Призыв к подписчикам «максимально расшарить» это свое обращение на деревню к американскому дедушке Такеру – последнее, что сказал Дубинский перед тем, как у него отобрали мобильный телефон.



По версии, озвученной Офисом украинского генпрокурора, Дубинский «осуществлял информационно-подрывную деятельность в пользу России, распространяя фейки о высшем военно-политическом руководстве Украины». В материалах СБУ утверждается, что Дубинский якобы имел позывной «Буратино» и входил в состав преступной организации, которую сформировало ГРУ РФ.

«Основная задача этой организации – расшатывание общественно-политической ситуации в Украине и дискредитация нашего государства на международной арене. За это участники группировки получали деньги от военной разведки России. По имеющимся данным, финансирование сети достигало более 10 млн. американских долларов», – утверждают в СБУ.

Показательно, что в качестве примера распространявшихся Дубинским «фейков», в СБУ привели многочисленные совместные с другим влиятельным нардепом и сыном экс-главы СБУ времен Кучмы Андреем Деркачем пресс-конференции с обнародованием материалов записей «о якобы вмешательстве украинских чиновников в президентские выборы в США в 2019 году». В «Избушке» это квалифицируют, как «разгон пророссийских нарративов».

«Преступная организация» в которую якобы входил «агент Буратино»-Дубинский по версии СБУ была создана заместителем начальника российского ГРУ Владимиром Алексеевым и представляла собой обширную агентурную сеть, действовавшую в Киеве.

Кроме Дубинского, по версии СБУ, в эту «вражескую сеть» входил и лишенный после начала СВО мандата нардеп Андрей Деркач, успевший вовремя улизнуть за границу – как раз в первые дни после начала заварушки в Киеве. К слову, экс-помощник Деркача, бывший сотрудник еще советского ГРУ Игорь Колесников, ныне осужденный и отбывающий наказание за государственную измену, по версии СБУ и был тем координатором, на которого замыкались все многочисленные агенты Кремля в Незалежной. Из его показаний, кроме того, были получены и основания для ареста «Буратино»-Дубинского.

В ту же агентурную сеть якобы входил и беглый бывший прокурор Константин Кулик – с позывным «Птичка».

«Во время проведения информационных диверсий против нашего государства Кулик публично занимался псевдоправовым обоснованием фейков в пользу Кремля», – утверждают в СБУ.

К слову, этот Кулик в период междуцарствия в Киеве, когда Порошенко уже проиграл выборы, но инаугурация Зе еще не состоялась, был частым гостем на «Плюсах» Коломойского, подробно рассказывая о всех преступлениях «сивочолого гетьмана», включая и историю с Байденами и «Бурисмой» Злочевского.

Теперь же задним числом выясняется, что это все была «оперативная игра» российских спецслужб. И непонятно – то ли Беню с его медиаресурсом в ней использовали втемную, то ли таким образом протягивают ниточку обвинений в госизмене теперь уже и к самому Бене, третий месяц томящемуся в СИЗО по обвинениям экономического характера.

Сейчас Дубинский ходит сразу под двумя тяжкими статьями украинского УК – госизмена, а также «создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней». По совокупности ему светит до 15 лет с конфискацией имущества.

Подозрение по этим же статьям заочно сообщено сотрудникам российской военной разведки Алексееву и Савину, «которые создали преступную организацию и занимались подстрекательством к государственной измене», а также беглым «агентам Кремля» Деркачу и Кулику.

С «принятием» Дубинского политическая грызня на Печерских холмах выходит на новый уровень – ведь на свободе остается все меньше тех, кого можно объявить «агентом Кремля» и посадить за госизмену без ущерба выйти в процессе следствия на самих себя. В СИЗО уже давно не только Коломойский, но и Шуфрич. Вот разве что беглого олигарха Жеваго украинская Фемида упустила, проиграв во французском суде дело о его экстрадиции на родину.

Для полного счастья осталось посадить Арестовича, который в последнее время много и непочтительно болтает на недозволенные остальным темы и открыто сомневается в перемоге и предлагает согласиться с потерей части территорий ради шанса вскочить в последний вагон уходящего натовского поезда. Но вот беда – Арестович умный и уже успел слинять за кордон. Туда же, где уже обретаются и Фирташ, и Гужва, и Шарий, и Соскин, и целый легион остальных критиков режима, включая беглых Деркача и Кулика.

Что же до бедолаги Дубинского, то учитывая обстоятельства, теперь украинская охранка его из своих цепких ручонок уже не выпустит. Раньше надо было думать – и линять еще тогда, когда ему просто повестки выписывали. Теперь то уже поздно пить боржоми. Учитывая характер и тяжесть обвинений, спасти говорливого нардепа могут разве что итоги выборов в США.

Это если Байден пролетит, а Трамп, наоборот, снова заскочит на вашингтонский Олимп. И тогда внезапно окажется, что киевский разоблачитель преступлений байденовской семейки – никакой не «кремлевский фейкомет» и нацпредатель, а самый настоящий герой, который «все знал еще тогда».

Но, честно говоря, хотя теоретически такой кунштюк и возможен, однако я бы не стал слишком уж на него закладываться. Тем более, что Байден Байденом, а у Зе есть собственная злопамятность, которая в случае чего может стать не менее сильным мотиватором держать «агента Буратино» за решеткой, чем желание потрафить заокеанскому интересу.

На это, кстати, прозрачно намекнул рассекреченный агент ГУР и близкий к Ермаку нардеп из Запорожской области Евгений Шевченко, написавший в своем блоге:

«Не верю в то, что Дубинский агент и предатель. Не вижу никаких оснований для его обвинения в столь тяжком преступлении. Он скорее «Буратино» по своему политическому кредо. Не нужно было дерзко обвинять президента в коррупции без доказательств. Но постоянно его оскорблять. Не буду его цитировать. Все его слышали не раз. Критиковать нужно, это даже полезно самой власти. Но переходить на оскорбления президента – это неуважение к его статусу. И к самому государству».