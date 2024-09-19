Агент ГУР МО Украины в Крыму получил 20 лет строгача

Южный окружной военный суд приговорил к 20 годам колонии, из которых три года тюремного заключения, агента украинских спецслужб, который должен был совершить теракты в Крыму. Как сообщили в УФСБ по РК и Севастополю, ГУР МО Украины поручило местному жителю Артуру Агасаряну подорвать офицера ФСБ и отследить передвижение военных грузов по железной дороге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сам Агасарян на допросе заявил, что пошел на сотрудничество из-за больших долгов. Заработать ему предложил старый знакомый из Херсона. Он поручил следить за передвижениями офицера ФСБ и снять офис с видом на транспортную инфраструктуру.

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«Мы оформили на месяц, и он говорит – поставь телефон, пусть снимает. Напротив этого здания проходила железная дорога и дорога для автомобилей. Я по его разговору понял, что что ходит по этим рельсам. Тут он резко переключается на человека, которого искал: «Съезди на Ленинскую, там-то посмотри приблизительно». Я приезжаю, реально там стоит машина. А уже к этому времени он дает конкретные номера машины… И он говорит, что это «сотрудник из трех букв»… и тут он сводит к тому, что этого человека убирать. А такие указания могут давать, наверное, только армия Украины или спецслужбы Украины», – сказал террорист.

Агасаряну поручили забрать компоненты взрывчатки из тайника и другие материалы, которые нужны были для того, чтобы подорвать автомобиль сотрудника ФСБ. В этом ему помог еще один агент ГУР – Алексей Васютин, которого суд приговорил к 6 годам колонии строгого режима.

«26 июня 2023 г. Агасарян совместно с Васютиным незаконно приобрели компоненты, пригодные для изготовления радиоуправляемого самодельного взрывного устройства, после чего были задержаны сотрудниками ФСБ России», – добавили в пресс-службе Южного окружного военного суда.