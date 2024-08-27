Агент Ми-6: Если ВСУ продержатся в Курской области еще месяц – можно будет брать Крым

Елена Острякова.  
27.08.2024 19:44
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Крым, Курск, Общество, Политика, Провокации, Пропаганда, Россия, Терроризм, Украина


Главред финансируемого британскими спецслужбами СМИ Bellingcat Христо Грозев считает, что «мир» на Украине наступит «вероятнее всего» через 6 месяцев. Но перед этим необходимо массированно атаковать Крым и разрушить Крымский мост.

Об этом он заявил в интервью киевскому пропагандисту Дмитрию Гордону, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Главред финансируемого британскими спецслужбами СМИ Bellingcat Христо Грозев считает, что «мир» на Украине наступит...

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«Я считаю это вероятным, а не просто возможным. И просыпаясь утром, проверяю тг-каналы, ожидая, что это скоро будет. Тем более, что западные партнеры открытым текстом сказали, что это будет абсолютно легитимной военной операцией для Украины, и нет никаких моральных и этических барьеров для использования оружия, которое передается Западом для такой цели.

Крым — украинская территория, и Украина имеет право любыми средствами его вернуть. Очевидно, в тот момент, когда посчитает, что враг находится в невыгодной ситуации. Если Курская инициатива останется, как минимум, на том уровне, на котором она сейчас, еще месяц, это будет означать, что враг находится в самом низком состоянии оборонять Крым. Тогда мы и увидим что-то интересное», – рассуждал Грозев.

Он называет себя «информированным оптимистом» и прогнозирует смену власти в России через два года «по консервативному сценарию».

Грозев и раньше выдавал прогнозы. Так, в марте 2022 года он обещал, что «война» закончится через две недели, а в июне 2023-го сулил мир к Новому году.

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