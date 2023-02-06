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Глава отдела расследований экстремистской организации ФБК Мария Певчих, которая является агентом британской разведки Ми-6, Мария Певчих утверждает, что может легко получить данные об операциях с банковсокой карты любого россиянина.

Об этом она рассказала в интервью иноагенту Юрию Дудю, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы такое делаем с помощью источников и людей, которые нам помогают, слитых разных баз, огромного количества инсайдеров, которые нам готовы такие данные предоставлять», – сказала Певчих.

Она утверждает, что ей предоставляют данные не только банковские сотрудники, и делают это не только за деньги.

«Бывают абсолютно случайные люди. Если честно, меня пугает, что они готовы предоставить такую чувствительную информацию, которая, мне кажется, их очевидно компрометирует, будет понятно, кто это сделал, но есть такие люди. Есть люди, которые это делают за деньги. Но мы стараемся избегать такого по мере возможностей. Только, если нет другого способа узнать. Но в целом мы стараемся ради искусства доказывать все по открытым или полуоткрытым источникам. Или хакнутым источникам», – хвалилась Певчих.

Она похвасталась, что за последний год ФБК успели скачать базы данных множества российских компаний.

«После войны ежедневно происходят утечки данных бесконечного количества компаний, фирм, банков. Просто следя за этими утечками, мы накопили такое количество данных, которые иным способом у нас бы не оказалось, что нам достаточно материалов для расследований на несколько лет вперед, даже если все схлопнется прямо сейчас. А все и схлопыевается. «Росреестр» закрыли, ЕГРЮЛ секретят», – сказала Певчих.