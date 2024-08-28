Новая украинская чудо-ракета-дрон «Буханка» («Паляни́ця» – укр.) не изменит ход боевых действий.

Об этом главред финансируемого британскими спецслужбами СМИ Bellingcat Христо Грозев заявил в интервью киевскому пропагандисту Дмитрию Гордону, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Применение их, скорее всего, не может коренным образом изменить ход войны. Но угроза применения создаст очень-очень сильную утрату доверия среди элиты. Поэтому, мне кажется, что самый полезный для Украины ход — показать, что ракета существует, но при этом не вызвать ответную реакцию, потому что это может привести к пику невинных жертв на Украине. Не стоит оно того…

Но доказать, что это существует, это приведет к быстрой утрате доверия даже среди военных и силовиков. А тем более, среди элиты. Это стоит сделать», – трепался Грозев.