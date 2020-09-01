«Агент Путина! Пустое место!» – публичный скандал в партии Зеленского

01.09.2020, Киев, Вадим Москаленко

Клеймо «агента Путина», активно раздававшееся оппонентам во времена Петра Порошенко, взято на вооружение и представителями партии Владимира Зеленского – сегодня на первом в новом политическом сезоне заседании Верховной рады стал очевиден раскол в президентской фракции. Представители клана «соросят» пошли в открытую атаку на главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. Обвинения озвучил депутат Гео Лерос.

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Поводом для сегодняшнего скандала стало включение в переговорную группу по Донбассу «динозавров» украинской политики – экс-президента Леонида Кравчука и экс-премьера Витольда Фокина, которые, с точки зрения «соросят», допускают слишком примирительные высказывания в адрес ЛДНР.

«Зеленский декларировал: «сдача национальных интересов не может быть предметом переговоров». Сегодня это звучит как издевательство, когда Офис президента возглавляет Ермак – агент ГРУ Российской Федерации, который через Кравчука и Фокина тестирует запланированное предательство», – заявил Ларос.

Он перешел к обвинениям и в адрес самого Зеленского.

«Давайте честно – кто такой Ермак без президента? Это действительно сознательный выбор президента поручить ему выполнять всю грязную работу. Неужели Ермак не согласовывает с президентом «смотрящих»?

…Пан президент, согласитесь, вы не стали бороться со старой системой, вы просто с нею «слились». Именно вы своими бактериями и микробами лжи заразили целую страну, упустив шанс великой державы, обменяв его на конверты от олигархов. Вы сдали страну в аренду этим олигархам, чем сами себе подписали приговор. Вы стали пустым местом в истории!

Уже понятно, что не будет никаких посадок, скоро украинцы окончательно определятся, что не хотят встречать с вами следующую весну. Пан президент, вам не стыдно?» – обратился Гео Ларос к Зеленскому.

Чуть позже депутат написал в блоге, что, по его информации, в ответ на скандал в Раде президент дал поручение исключить его из фракции «Слуга народа».