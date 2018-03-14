14.03.2018, Луганск, Николай Кузнецов

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Агент СБУ рассказал, как перевозил оружие из Донецка

Оружие из Донбасса попадало на Украину из тайников, ранее заложенных украинскими спецслужбами.

Об этом на допросе в МГБ ЛНР рассказал бывший сотрудник МВД Украины Иван Катышев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я Катышев Иван, бывший сотрудник МВД Украины, сейчас являюсь частным предпринимателем. В апреле 2015 года на КППВ Зайцево был завербован сотрудником СБУ, он представился мне как Юрий, был он в звании майора, сказал мне обращаться к нему по позывному «Семён Слепаков». Он мне предложил сотрудничать с СБУ взамен беспрепятственного проезда на Украину через КППВ.

В мои обязанности входило выполнение заданий украинских спецслужб на территории Луганской области. Моей задачей было отмечать координаты жилых девятиэтажных домов в Алчевске и передавать их Украине, также мне сказали передать координаты содового завода. Я сообщил «Семёну Слепакову», что в моей машине есть тайник, и он предложил в нём перевозить оружие. Позже сотрудник СБУ дал мне приказ перевести в ЛНР человека по имени Саид, вместе с ним в тайнике я вёз оружие»,− рассказал о своей вербовке задержанный.

Также он сообщил, что перевозил оружие для украинских диверсантов на территории республик и эвакуировал на территорию Украины раненых сотрудников СБУ.

«Когда я гостил у своих родителей в Славянске, «Семён Слепаков» познакомил меня с другим сотрудником СБУ с позывным «Кедр». Мне сказали, что с этого момента я буду работать на группу «Кедра». Руководитель новой группы поставил передо мной задачу завести в Луганск вместе с оружием человека по имени Роман.

В апреле 2016 года «Кедр» дал мне задание вывести оружие из частного дома по адресу: город Донецк, ул. Советской армии. В данном тайнике находился ящик с пистолетами «ПМ», железные ящики, и сумки. Данное оружие я вывез на территорию Украины, где передал его «Кедру». После успешного проведения операции, «Кедр» приказал мне оборудовать несколько «ГАЗелей» с тайниками, для выполнения различных заданий. На данных машинах я перевозил грузы, а также вывозил с территории республик раненых украинских диверсантов”, – утверждает Катышев.

“Всё остальное время я вывозил на Украину оружие, которое числилось на складах Донбасса. Мне приказывали забирать из тайников оружие. Оно было советского образца. Как пояснил мне потом «Фугас» (позывной диверсанта Сергея Иванчука), оно числилось на военных складах в Донбассе, и его можно применять в своих целях, выдавая за «сепаратистское». Оно везде может пригодиться, сказал тогда «Фугас»,− добавил задержанный.