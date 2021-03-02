Агент Запада Ходорковский обещает пересажать или лишить имущества весь крупный российский бизнес

02.03.2021, Москва, Елена Острякова

Беглый олигарх Михаил Ходорковский будет инициировать международное уголовное преследование главы «Роснефти» Игоря Сечина.

Об этом он заявил на youtube-канале либеральной журналистки Евгении Альбац, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ходорковский не скрывает, что рад объявлению в розыск ФБР другого российского бизнесмена Евгения Пригожина.

«Эти санкции создают для него серьезные проблемы, которых он, как ни странно, был лишен, несмотря на включенность во многие санкционные списки. Точно так же, как этих проблем был лишен господин Сечин. Мне кажется, что он должен быть не только в санкционных, но и в уголовных листах. Это та работа, которую нам всем еще предстоит сделать», – сказал Ходорковский.

Он крайне огорчен тем, что Сечин до сих пор имеет возможность перемещаться по Европе, бывать в Великобритании и на курортах.

«Мы естественно отслеживаем перемещения господина Сечина, потому что мы считаем, что это человек, который должен нести уголовную ответственность за совершенные преступления. К глубокому сожалению, в отношении ближайшего окружения Путина, к которым безсомненно относится господин Сечин, точно так же, к слову, как и господин Греф, точно так же как, к слову, и господин Чубайс, так вот – в отношении этих людей Запад по-прежнему достаточно избирательно либерален. Я считаю, что эту избирательную либеральность по отношению к людям, которые служат явно авторитарному режиму, надо бы заканчивать. И мы над этим работаем», – хвалится Ходарковский.

Кроме того, он выступает за преследование со стороны Запада в отношении других крупных бизнесменов и чиновников, в том числе тех, кого называют системными либералами.

«Это близкое путинское окружение. Это не только Ковальчуки и разного рода Ротенберги, но это и Грефы, это, к слову, и любимые мои Кудрины, и Набиуллины, и так сказать все прочие. Это люди, которые обеспечивают выживание режиму, и эти люди должны быть лишены возможности пользоваться преимуществами демократических стран, если они работают на авторитарный режим внутри своей страны. В огне брода нет. Ребят, вы работаете на авторитарный режим – все, вы по ту сторону баррикад», – разошелся помилованный Путиным уголовник.

Бизнесменам, которые не входят в «ближайшее окружение Путина», он советует публично отречься от Кремля, иначе у их бизнеса за рубежом тоже возникнут проблемы.

«Мы говорим о Потанине, Дерипаске, Вексельберге, Фридмане. Мы понимаем, что это не те люди, которые способны оказать какое-то воздействие на Кремль. Но при этом Кремль способен их руками при необходимости решать какие-то свои задачи. Западу просто нужно себя защитить от возможности решения Кремлем своих задач с помощью вот этих во людей.

Перед этими людьми просто ставится очень простая альтернатива: либо вы продолжаете работать на Кремль, поскольку вы пользуетесь покровительством Кремля. В этом случае, извините, ваши возможности что-то делать за пределами РФ будут рассматриваться через микроскоп, потому что мы знаем, что Кремль может вашими руками делать разные пакости. Либо вы говорите: все, я закончил работать с Кремлем, я на другой стороне. Тогда вы обычный нормальный предприниматель, с которым работают как с любым другим нормальным предпринимателем. Вот разница», – рассуждает враг Кремля.