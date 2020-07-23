Агенты иностранных разведок на Украине близки к тому, чтобы перестрелять друг друга

23.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

В государственной жизни Украины пора немного уменьшить присутствие агентов иностранных разведок, пока они друг друга не перестреляли.

Об этом у себя в Telegram-канале написал киевский журналист Владимир Бойко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Служба безопасности Украины задержала бывшего сотрудника правоохранительных органов Андрея Байдала (позывной «Швед»). Ему сообщили о подозрении в незаконном обращении с оружием», – цитирует Бойко сообщение украинских медиа.

«В июне 2019 российские СМИ распространили информацию, что боевики так называемой «Донецкой народной республики» называют Андрея Байдала организатором убийства главаря ДНР Александра Захарченко. К тому времени Байдала служил в 5 управлении Департамента контрразведки СБУ, сотрудников которого руководство МВД Украины считает причастными к убийству российского журналиста Павла Шеремета.

В апреле 2020 Байдала вместе с экс-начальником 5 управления ОКР Романом Червинским покинул ряды СБУ и перебрался под крышу Главного управления разведки Минобороны», – прокомментировал журналист.

Он отметил, что уже высказывался по этому поводу в 2019 году:

«В связи с тем, что Главное управление разведки Министерства обороны Украины категорически опровергло сообщение Игоря Мосийчука об обысках, проведенных Службой безопасности Украины 8 июля 2020 на базе ГУР МО, хотел бы внести небольшое уточнение.

Насколько я понимаю, речь идет о задержании СБУ диверсионно-разведывательной группы ГУР МО, которая расположила лагерь на киевских Позняках. История один-в-один повторяет аналогичную ситуацию, когда в декабре 2015 года на Оболони, на конспиративной квартире Главного управления разведки СБУ задерживала другую ДРГ ГУР МО.

Тогда в результате перестрелки погиб как негласный внештатный сотрудник ГУР МО «Лесник» (находился на связи лично у заместителя начальника ГУР МО Василия Бурбы), так и сотрудник Центра специальных операций А».

По его словам, обе эти истории свидетельствуют не только о выдающемся «интеллекте» нынешнего начальника ГУР МО Украины Бурбы, который до сих пор не понял, что члены ДРГ по возвращении с боевого задания должны сдавать оружие и взрывчатку, но и об умственном уровне руководителей СБУ.

«В частности, в декабре 2015 года спецоперация по ликвидации ДРГ ГУР МО была проведена главой СБУ Василием Грицаком с тем, чтобы доказать свою преданность Петру Порошенко (руководитель ДРГ «Лесник» получил на телефон сообщение от человека, который заложил взрывчатку возле магазина «Рошен» в Харькове, и поэтому Грицак решил задержать членов ДРГ).

А в июле 2020 только назначенный председатель Службы внешней разведки Валерий Кондратюк, который в декабре 2015 года возглавлял ГУР МО, убедил главу государства Андрея Ермака и лейтенанта Баканова, что Бурба, который Кондратюка люто ненавидит, готовит государственный переворот», – добавил Бойко.

«А уточнить я хотел следующее. Сразу после задержания сотрудников Главного управления разведки народный депутат Украины от фракции «Голос» Соломия Бобровская всю ночь звонила самым разным «общественным активистам» и действующим и бывшим народным депутатам, умоляя взять на поруки «террористов и мятежников» с ГУР МО.

Бобровская – это бывший советник и бывший заместитель председателя Одесской областной государственной администрации Саакашвили и профессиональный «общественный активист» из числа тех, что живут с щедрот американских налогоплательщиков.

Начальник ГУР МО Украины Бурба (как и Кондратюк) – также не чужд американским спецслужбам. ЦСО А, сотрудники которого задерживали «Гуровцы» – это вообще подразделение посольства США в Украине.

Вот я и думаю – может стоило бы немного уменьшить присутствие агентов иностранных разведок в государственной жизни Украины? Потому что они же друг друга перестреляют», – делает вывод киевский журналист.