«Агенты Путина!» – в Киеве призвали СБУ арестовать противников «Северного потока-2»

09.07.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

С введением в строй «Северного потока-2» Украина получает, наконец-то, полную независимость от российского газа, с продажи которого Россия финансировала свою «агрессию».

Об этом в эфире YouTube-канала киевского рэпера и блогера Тарика Незалежко заявил украинский правозащитник Андрей Гожый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если человек в Украине – настоящий патриот, не радуется тому, что построен «Северный поток-2», он – предатель. Вот эти все ряженные «Порошены» и прочие товарищи, они для меня предатели, потому что Россия продаёт газ ЕС, получает за это бабло, газ едет туда, она получает за это бабло. Эти бабки РФ тратит на содержание армии и оккупацию наших украинских территорий. Поэтому я вообще не понимаю, это полюбому агенты ФСБ и предатели. Прошу СБУ обратить на них внимание, на тех Голобородек, Шмыгалей, «шмыг» и прочих, которые почему-то хотят остановить строительство «Северного потока», – заявил правозащитник. «Выгоды с любой стороны: во-первых, мы русский газ не берём, и нам на хрен та Россия, мы берём словацкий газ – победа? Победа. Больше мы не будем спонсировать русскую оккупацию наших территорий – победа? Победа. … Нам от этой транзитной системы, простому украинскому народу, ни холодно ни жарко, потому что все эти деньги все «кэшируют». Поэтому победа со всех сторон, с чем я хочу всех нас поздравить», – иронизировал Гожый.