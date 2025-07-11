«Агенты России повсюду вокруг нас» – в Киеве испугались возросшей активности подполья
Украинское подполье начинает активнее бороться с бандеровским режимом.
Это признал на канале «Украинская правда» киевский военный эксперт Тарас Чмут, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Россияне сейчас активно занимаются террором населения и подрывом мобилизации через, во-первых, «Шахеды», которые прилетают в ТЦК. Во-вторых, людей, которых они покупают, нанимают, находят, платят, которые должны куда-то прийти, кого-то взорвать или что-то принести.
Это террор гражданского населения. Десятки новостей за последние месяцы про взрывы в полицейском участке, в ТЦК, подрыв военного с самокатом, с мопедом, еще что-то. Какие-то взрывы у кого-то», – причитал Чмут.
Он подчеркнул, что любой житель Украины может оказаться российским агентом или борцом с бандеровским режимом.
«Ежедневно СБУ отчитывается о том, что они ловят российских агентов, которых они (РФ) скупают здесь среди наших граждан. Буквально каждый день. Это люди, которые вокруг нас, обычные украинцы», – подытожил укро-эксперт.
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