«Агенты России укоренились повсюду!» – нацист Лапин

На Украине должны набирать на государственные должности только самых отпетых русофобов, не имеющих никаких связей с Россией.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил бывший депутат Верховной рады, экс-боевик карательного батальона «Айдар», майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Нужно чтобы новый чиновник, который приходит на должность, в первые месяцы верой и правдой доказывал, что он – антирусня . Особенно учитывая то количество агентурной сети… российская агентура укоренилась у нас!», – призвал Лапин.

«Мы знаем, что паспорта России если не у жены, то у дочери людей с высшим доступом к секретности. У нас паспорта России как горячие пирожки, такое ощущение, что им уже пороблено.

Ну, нравится тебе русня – так езжай себе в ту Россию и не трепай нам нервы. Но нет! Сядет на должность, на высший допуск к секретности. И таких полно», – добавил нацист.