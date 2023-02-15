«Агенты СБУ наводнили Россию»: в Москве призывают восстановить СМЕРШ   

Поскольку агенты и террористы вражеских государств заполонили Россию, Москве необходимо восстанавливать органы контрразведки.

Об этом в эфире интернет-канала «Красная линия» заявил военный эксперт полковник запаса Виктор Баранец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия кишит ставленниками СБУ, так называемыми ячейками. СБУ пашет стахановскими методами, вербуя в том числе и тех, кто под видом беженцев прибыл на территорию России. Причём беженцы не только в Московской области. Эти люди, судя по результатам работы ФСБ, уже орудуют на Дальнем Востоке орудуют, в Приморском и Хабаровском крае.

Вопрос очень серьёзный. Видимо, количества военной контрразведки в условиях, когда мы наблюдаем засилье диверсантов, это вызывает необходимость усилить наши контрразведывательные органы.

Мы так заигрались в миролюбие за эти тридцать лет, что вместе с армией кастрировали и военную контрразведку. А вы посмотрите, только в Крыму с начала СВО поймали больше 50 лазутчиков. А сколько их ещё не выковыряно?» – возмутился Баранец.