Агенты США на Украине предлагают ограничить агентов Москвы

30.11.2018, Киев, Игорь Петров

НГО «Интерньюз-Украина» презентовало исследование «Обуздать гидру: Как противостоять информационной агрессии Кремля?» посвященное борьбе с информационным влиянием России.

Рекомендации, которые даются в документе, сводятся к ограничению влияния медиа, которые могут быть так или иначе связыны с Россией, в том числе российские СМИ, «аннексировавшие частоты Крыму или Донбассе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В частности, национальным правительствам и парламентам предлагается:

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• Увеличить уровень прозрачности медиа, в частности онлайн-медиа, чтобы обеспечить прослеживаемость вредоносных воздействий и повысить уровень ответственности информационных ресурсов;

• Увеличить уровень прозрачности политических кампаний, особенно во время выборов,

• Наложить санкции (запрет въезда и замораживание активов) на агентов информационных атак

• Наложить санкции на российские «медиа»-компании, которые нарушают предыдущие санкционные режимы (например, российские «медиа»-компании которые аннексировали медийные частоты в Крыму или Донбассе)

• Наложить требования по брендированию российских государственных «медиа» (с требованием указания «финансируется российскими властями»)

Украинской власти также рекомендуются такие меры как установление партнерства с Facebook, Twitter, Google, сотрудничество с гражданским обществом по проверке фактов, мониторинга и выявления агентов вредоносных информационных воздействий и пр.

В числе рекомендаций ЕС – увеличение ресурсов, выделяемых экспертной группе EU East StratCom TaskForce, сотрудничество с национальными командами которые работают в сфере противодействия дезинформации и анализирующих злонамеренные информационные влияния со стороны России и пр.

«Главный вызов сегодня заключается в том, как осуществить систематические шаги для ответа на российскую информационную войну. Мы пытались показать, что стратегия России является гибридной и гибкой, имеет множество лиц и множество измерений. Кроме того, она обладает уникальной способностью мимикрировать под формы демократических нарративов и инструментов, а также при национальные нарративы. Она использует демократию против нее самой. И именно это делает ее такой уникальной, а борьбу против нее – такой сложной. Но во времена, когда информацию все больше используют как инструмент в войне, мы не имеем никакой другой альтернативы как бороться против нее, лишить оружия злонамеренные воздействия, укрощать гидру», – говорится в документе.

Документ разработан ОО «Интерньюз-Украина» при финансовой поддержке Европейского Союза и соросовского Международного фонда «Возрождение» в рамках грантового компонента проекта «Общественная синергия» под эгидой Украинской национальной платформы Форума гражданского общества Восточного партнерства.