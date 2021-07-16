«Агенты, завербованные подполковником Путиным». Поляки устроили в аэропорту обыск Алексиевич

16.07.2021, Москва, Елена Острякова

Белорусская писательница-русофобка лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевичне не смогла попасть на самолет из Берлина в польский Вроцлав из-за того, что в ее вещах искали бомбу

Об этом в своем «фейсбуке» написала польская писательница Ольга Токарчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сотрудник аэропорта берет мою сумку, подозрительно смотрит на нее и еще раз проверяет каким-то инструментом. И когда он открыл сумку, то вдруг резко ее отбросил», — сказала Алексиевич.

После этого к пункту досмотра пришла сотрудница полиции и сказала, что в сумке Алексиевич бомба, после чего начали ее проверять. Когда проверка закончилась, до вылета оставалось пять минут, и Алексиевич не успела на самолет.

«История в стиле Лукашенко», — прокомментировала произошедшее Алексиевич.

Из-за опоздания на самолет ей пришлось ехать в Польшу на автомобиле, который ей предоставили организаторы мероприятия в Вроцлаве.

«Полицейские – наверняка бывшие агенты «Штази», лично завербованные подполковником Путиным», – прокомментировал ситуацию депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

Примечательно, что на прошлой неделе Алексиевич получила орден «За заслуги перед ФРГ».