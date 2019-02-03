Агитаторы Порошенко пытались выбить дверь в квартиру львовянина

03.02.2019, Львов

Во Львове агитаторы из предвыборного штаба украинского президента Петра Порошенко заставляют граждан подписывать петиции в пользу своего кандидата, применяя методы запугивания и силового воздействия.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал житель Львова, руководитель ЛМГО «Центр «Общественная инициатива» Роман Кравец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хочу предостеречь всех и предупредить о методах «работы» агитаторов от Порошенко. Думаю, к многим уже приходили девушки-парни, которые собирают подписи «за вступление в НАТО и ЕС», почитайте «веселую» историю, которая случилась со мной сегодня…

Итак, сегодня, 2 февраля 2019, около 15:00, в мою квартиру постучала неизвестная личность. Дверь открыла моя мама, я в это время следил за своей 2-х летней дочерью. Мама позвала меня и сказала, что «там какая-то девочка собирает подписи». Я вышел в коридор, молодая девушка протянула мне какую-то папку с листами, сказала, что собирает подписи «за вступление в НАТО и ЕС», и в ультимативной форме предложила подписаться, поскольку «весь подъезд уже подписался, остались вы!». Хочу заметить, что эта девочка (фото прилагаю) не представилась, не показала никакого удостоверения и даже не имела бейджика. Я никогда в жизни не подписываю ничего, не прочитав полностью…

Несколько абзацев «Обращение к народным депутатам» было написано вверху листа мелким шрифтом, снизу жирным «Петр Порошенко – мы идем своим путем». Я взял и начал читать, поскольку текст в предложенном мне подписном листе был написан мелким шрифтом, а у меня плохое зрение, я вытащил мобильный телефон и сфотографировал этот текст и особу, которая не представившись пыталась узнать у меня личную информацию, включая номер мобильного телефона. Увидев, что я фотографирую, девушка вдруг начала кричать, что это «конфиденциальная информация», выхватила папку у меня из рук и побежала на улицу! И тут начинается цирк…

Поскольку я живу на 1-м этаже, я услышал, что эта девушка, которая стояла у подъезда моего дома, звонит кому-то и выражает угрозы в мою сторону и просит «приехать и разобраться!», «чтобы он вытер фото» и т.д. Девочка-агитаторша Порошенко продолжала ходить туда-сюда под подъездом, нервно курила ожидая кого-то. Через некоторое время (примерно 25 мин.) Я заметил, что на авто приехало 5 высоких молодых спортивных ребят (я так понимаю – подспорье из штаба), которые сразу зашли в подъезд. Они, под дверью моей квартиры, начали громко матерясь угрожать мне, требовали, чтобы я открыл, сильно стучали, а впоследствии и начали выбивать двери в мою квартиру со словами «у нее синяк», «открой поговорим» и т.д. Я дверь конечно не открыл. Также замечу, что в данной девушки я даже не касался!

Во время того, как мне начали «выносить» дверь, я сразу позвонил на 102 (вызов этот зафиксирован), сообщил, что неизвестные лица пытаются попасть в мою квартиру и вызвал полицию. Эти спортсмены-активисты Порошенко пытались выбить дверь и кричали угрозы в течение 10-15 мин. Свидетелями этого, очевидно, были мои соседи.

Около 15:45 на мой вызов приехал наряд полиции (спасибо ребятам за оперативность). Неизвестные лица, которые пытались попасть в мою квартиру, в это время уже убежали!

После я обнаружил, что входная дверь в моей квартире повреждена. По поводу вышеописанной события мною написано заявление о совершении правонарушения в отдел полиции…», – написал он.

Позже львовянин сообщил, что личность агрессивной активистки была установлена.

«А вот и появилась героиня с фото, подруга титушек, то бишь порохотушек. Зовут ее – Ярина Бавдик, студентка ЛНУ Франко, «волонтер», которая, конечно бесплатно, ходит агитировать за Порошенко. В группе «львовская политика» она описала свой вариант событий, очевидно под диктовку штабных крыс. Ярина пишет, что я «хватал ее за руку и за плечо» и, вдумайтесь, «вырывал подписные листы»! Пишет, что кричала «что вызовет полицию» и т.д. Читая эти фантазии можно прослезиться…

Только она чего-то не пишет, что вместо полиции вызвала титушек! Не пишет она также о том, что эти титушки выламывали дверь в мою квартиру, матерились, угрожали, кричали «вытри фотографии»… Об этом она почему-то молчит!», – пишет Кравец.