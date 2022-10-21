Агитбригады «Русского радио» начали поддержку участников СВО с Севастополя

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В Севастополе для участников СВО и мобилизованных граждан выступили артисты агитбригады «Русского радио» – это запущенный радиостанцией музыкальный патриотический марафон, который стартовал в Крыму и пройдёт по всей России.

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«Перед резервистами выступили группа «Земляне» и певец Роман Архипов. Площадки для выступления были организованы в военном госпитале Черноморского флота и в нескольких воинских частях. Военнослужащие тепло приветствовали артистов и наградили их овациями», – сообщила пресс-служба Черноморского флота, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Наша миссия сегодня – подарить положительные эмоции, пожелать нашим воинам скорейшего выздоровления и победы», – сказал солист группы «Земляне» Андрей Храмов.

Из Севастополя агитбригада направилась в Феодосию.