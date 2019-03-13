Агония: Порошенко под охраной 2 тысяч полицаев слушал проклятия нациков

13.03.2019, Чернигов, Михаил Рябов

Сегодняшний предвыборный визит Петра Порошенко в Чернигов обернулся новым скандалом – его встречали боевики «Нацкорпуса», скандировавшие проклятия и лозунги с требованием отправить за решетку фигурантов коррупционного скандала – членов президентского окружения, наваривавшихся на поставках вооружений для украинской армии.

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«Порошенко настолько «смело» шел по парку в Чернигове, что его охраняли не менее двух тысяч полицейских, как минимум, со всей области. Место проведения акции было оцеплено в несколько рядов силовиками, поэтому «смелый президент» мог выдержать атаку военного подразделения.

Хотя к нему всего лишь пришли граждане, что хотели поставить вопрос о коррупции в оборонной сфере. Порошенко так увлекся обзывать всех, кто его критикует, или хотя бы просто задает вопрос, «руками Кремля», что скоро патриотами, по его версии, можно будет называть только сотрудников АП, семью Свинарчуков (фигуранты коррупционного скандала, – ред.) и несколько сотен порохоботов», – говорится в заявлении «Нацкорпуса».

Пикетчики утверждают, что контролируемые Порошенко телеканалы и блогеры получили указание трактовать инцидент в пользу президента.

«Порохоботы получили очередную директиву-молнию с Банковой относительно сегодняшней встречи Порошенко в Чернигове. Пользуясь тем, что их ресурсы по распространению лжи в сотни раз превышают тех, кто смотрел онлайн-трансляцию этого события, в АП пытаются исказить ситуацию и говорить о том, что «Порошенко смело прошел через радикалов из Нацкорпуса, и они просто расступились перед своим президентом». Это наглая и циничная ложь!

…Ситуация дошла до абсурда, и Порошенко в своей агонии теряет остатки здравого смысла. Его обслуга может сколько угодно делать вид, что все хорошо, но это лишь их розовые фантазии и самоуспокоение», – резюмируют националисты.

Правозащитная организация «Успiшна варта» во время поездки в Чернигов зафиксировала следующие нарушения законодательства со стороны Порошенко:

– запрет на использование служебных или производственных совещаний для предвыборной агитации (часть 15 статьи 63 Закона о выборах президента Украины).

На сайте президента визит в Чернигов указан как рабочая поездка в связи с мероприятиями, посвященными 350-летию с дня основания гетманской резиденции в городе Батурин. В ходе поездки президент Порошенко также провел предвыборный митинг и встречу с избирателями.

– Запрет на осуществление агитации представителям органов исполнительной власти и местного самоуправления, правоохранительным органам и судам, их должностным и служебным лицам в рабочее время (часть 1 ст. 64 Закона)

Во время рабочей поездки действующего президента Петра Порошенко в Чернигов 13 марта 2019 г.в местный Совет регионального развития в очередной раз был использован им в качестве площадки для своей предвыборной агитации и провозглашения месседжей своей предвыборной программы. В данном мероприятии приняли участие представители региональных органов исполнительной власти и местного самоуправления. В течение февраля-марта уже осуществлено 11 заседаний таких советов.

– Ст. 171 УКУ Статья 171. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов

Допуск на встречу с Порошенко проводился через рамки металлодетектора и по специально составленным спискам, которые проверяла Национальная полиция. Полицейские не пропускали в перекрытый центр города даже местных жителей, которые проживают или работают в огражденной зоне. Также на предвыборный митинг кандидата не были допущены журналисты ряда изданий.