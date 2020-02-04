Агония: сатанист Джуканович направил бронетехнику против собственного народа

04.02.2020, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Правительство Черногории ввело бронетехнику в охваченную протестами столицу.

Так, большое количество полицейской подразделений прибыло в столицу Черногории Подгорицу со стороны Никшича.

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Об этом сообщил портал IN4S, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Лидер Демократического фронта Милон Кнежевич,в доме которого накануне был проведен обыск, заявил, что президент Черногории Мило Джуканович хочет ввести в стране режим чрезвычайного положения.

Кнежевич

Наблюдатели полагают, что техника может быть использована против православных, протестующих из-за принятого закона «о свободе вероисповедания», предусматривающего конфискацию монастырей и храмов.

В выходные дни, на улицы Подгорицы вышло, по некоторым оценкам, около 100 тысяч человек: люди участвовали в молебнах.

Оппозиционный черногорский политик Марко Милачич разместил в своем «фейсбуке» видео, входящей в город бронетехники, и написал, что «свобода не может быть разрушена даже ядерной бомбой».

На фоне растущей напряженности президент Джуканович позволяет себе высказывания, оскорбляющие чувства православных. На днях он назвал мощи величайшего православного святого Василия Острожского «костями», которые можно «забросить» куда-либо.

Не отстает от политика и вице-президент совета канонически непризнанной «Черногорской православной церкви» Стева Вучинич, который назвал мощи Василия Острожского «движимым имуществом» и «лечащим трупом».