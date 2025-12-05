Агонизирующая Верховная рада продемонстрировала перед смертью «мовную елду» – Уралов

Максим Столяров.  
05.12.2025 19:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 548
 
Дзен, Идиотизм, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Полная недоговороспособность и недальновидность являются самыми характерными чертами для украинских элит и политикума в целом.

Об этом на канале признанного иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил российский политолог и медиатехнолог Семён Уралов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Украинские элиты способны только на короткую расторговку, на текущую. И они думают, что снова всех кинут и обманут. Они такие – о, мы ж проголосовали, смотрите, как мы «гарно» проголосовали. И будем дальше тянуть кота за хвост.

Идёт якобы мирный трек с Россией. Что они делают? Они из этой «хартии мов национальных меньшин» ещё и изымают русский язык! Ну, то есть – это что? Это демонстрация готовности вообще к чему-то? О чем-то договариваться? Нет, это пока, так сказать: «мимо тёщиного дома я без шуток не хожу», – сказал Уралов.

«Уже ни на что это не влияет, но все-таки я вам еще раз продемонстрирую, так сказать, такую «мовную елду». Это что?», – добавил политолог.

Все новости за сегодня



