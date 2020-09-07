Агонизирующий Запад сделал ставку на откровенный абсурд – эксперт

07.09.2020, Москва, Владимир Гладков

Поднятая Германией и союзниками антироссийская истерия вокруг якобы отравленного оппозиционного блогера Алексея Навального очень напоминает информационную кампанию 2014-2015 годов, с одной разницей: в то время как Россия к 2020 году лишь укрепила свои позиции, Запад сейчас переживает состояние глубокой раздробленности.

Об этом в эфире YouTube-канала «PolitWera» заявила российский политобозреватель Ирина Алкснис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Специалисты ФРГ нашли следы вещества не только в крови, но и на коже, в моче и бутылке Навального» – это «Der Spiegel», «Альянс НАТО собирается обсудить дело Навального», «Столтенберг созывает НАТО». Что означают эти формулировки, что мы проинформируем партнёров по ЕС и НАТО и будем работать совместно с ОЗХО?» – спросила модератор канала.

«Ситуация развивается достаточно странно, – ответила Алкснис. – Уровень накала антироссийских заявлений и выпадов достиг такой степени расчеловечивания, как будто дело идёт к реальному военному столкновению.

Эти новости воспроизводят атмосферу и тот накал внешнеполитической остроты, какой был в 2014-2015 году. Думаю, все хорошо помнят, было такое ощущение, что сейчас рванёт земной шар. Уровень оголтелой русофобии такой, будто это последняя черта перед войной. То, что вы зачитали, очень похоже. Но разница в том, что на дворе не 2014 год, а 2020, и за эти годы произошли радикальные изменения.

Тогда единый Запад принуждал Россию к геополитической капитуляции, чтобы превратить её в некий источник ресурсов для себя, для продолжения сложившегося мирового порядка. Мы тогда имели единый Запад, который шёл к единой цели. Мы тогда доказали, что нас голыми руками не возьмёшь.

Столкнулись с массой экономических, инфраструктурных проблем, был колоссальный вызов социальной стабильности. И вот, этот этап пройден.

Сейчас, в 2020-м, ситуация совершенно иная. Во-первых, Россия приобрела совершенно другой уровень закалённости и зрелости. Мы прошли и общую эйфорию общественного консенсуса, и разочарования, и многократные очень болезненные реформы – повышение пенсионного возраста, поправки, которые вызвали противоречивую реакцию.

Но, тем не менее, всё это повышало зрелость и устойчивость системы. А Запад к этому времени пришёл к совершенно другому противостоянию – состоянию глубокой раздробленности. США на грани гражданской войны, какая тут война против России?» – рассказала эксперт.

«Поэтому возникает вопрос: а что это? Почему немцы, с которыми, казалось бы, всё наладилось, сотрудничество укрепилось, важнейший не только для нас, но и для них проект «Северный поток-2»… и тут – такое, что нас возвращает в 2014 год, что это? Я не верю, что Запад в нынешнем состоянии готов хоть с кем-то воевать, им бы самим между собой не начать драться.

Мне кажется, разгадка происходящего в том, что все смирились, что нынешняя система, нынешний мировой порядок умирает, переживает агонию. И теперь почти все заинтересованы в том, чтобы всё – это наконец рухнуло, чтобы строить на этом уже что-то другое.

Но речь идёт о грандиозной системе – финансовой, экономической, политической – как ускорить эту гибель? Вселением маразма. У меня ощущение, что мы наблюдаем именно это. Мы же всё это видели: огульные обвинения, сотрясания пробирками, заявления о том, что доказательства есть, но мы вам пока не покажем», – отметила политолог.

Она обратила внимание на то, что в нынешней ситуации с Навальным это приобрело на порядок больший абсурд. Когда на вопрос, что Россия хочет изучить данные по Навальному, в Германии отвечают, что Москва может сама получить эту информацию.

«Это даже не вопрос оскорбительно или не оскорбительно, это просто абсурд. То же самое с «Новичком», они бы хоть другое какое-то вещество назвали. Они говорят о боевом отравляющем веществе, которое применяется как оружие массового поражения, из-за которого чуть не снесли половину Солсбери.

А тут – траванули Навального в самолёте… и ни пассажиры, ни врачи – вообще никто не пострадал. И в Германии тоже. Вся эта история, которую предлагают немцы, выглядит нагромождением нелепиц.

Как ни крути, предыдущие истории, даже если они были абсолютно фальшивыми – о сбитом «Боинге», в чём обвиняют Россию, или того же Солсбери, там было всё обставлено. Там были какие-то постановки, какие-то подтасовки, какие-то документы. А тут нет ни документов, вообще ничего, а немцы говорят: «Нет, это «Новичок», – заключила Ирина Алкснис.