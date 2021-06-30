Аграрии нанимают АТОшников для защиты от рейдерства накануне открытия рынка земли

30.06.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Рейдерство всегда было проблемой для украинских аграриев, и после открытия рынка земли захваты земель продолжатся, поэтому они создали охранную компанию из бывших участников АТО, которая должна защитить их земли от захватов.

Об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил заместитель главы ОО «Всеукраинская Аграрная рада» Денис Марчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Рейдерство у нас никто не отменял. Оно было и до рынка земли. И, скорее всего, будет. Придут определённые структуры, которые будут незаконным способом стремится завладеть чужим имуществом и после открытия оборота земель сельскохозяйственного назначения.

Мы в рамках своего Совета создали охранную компанию «Гайдамаки», которая осуществляет контроль и безопасность для наших участников. Там есть и правовая защита, и, не дай Бог, если используются силовые методы, чтобы имели возможность использовать противостояние силы. Там такие подготовленные ребята, которые пришли из зоны боевых действий, это всё бывшие военнослужащие, они знают, как действовать в критических ситуациях», – рассуждает Денис Марчук.