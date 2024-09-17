Аграриям поставлена задача: Увеличить урожай даже после разрушения Каховского водохранилища

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Три южных региона – Крым, Херсонщина и Запорожская область, должны вдвое увеличить сбор зерновых за короткий срок, не особо рассчитывая на возобновление искусственного орошения. Об этом заявил экс-министр сельского хозяйства Крыма, ныне директор Азово-Черноморского филиала «Центра оценки качества зерна» Андрей Рюмшин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Если Крым собрал 1,5 млн тонн, Запорожье – 1,7 млн тонн и Херсон 1,4 млн тонн, то это те показатели, которые можно ещё увеличить. Наши коллеги из Херсона говорят, что мы должны, две области и республика, иметь минимум 9 млн тонн, а то и 10 млн тонн. Это наша задача, это планы. Президентом поставлена задача довести сегодняшний урожай в 45 млрд тонн сельхозпродукции до 60-90 млрд тонн. Я думаю, реально это всё сделать», – заверил экс-министр.

Он добавил, что оценка качества зерна нужна, прежде всего, для экспортных операций.

«Мы обслуживаем ряд портов – Феодосию, Керчь, Севастополь и Бердянск. И задача выполнить требования тех стран, которые это зерно покупают. Потому что, когда наши товаропроизводители выходят на сбыт, то по требованию оно не проходит. Поэтому всё делается для того, чтобы промониторить показатели качества и не было сбоев», – пояснил Рюмшин.

По его словам, Крым уже прошел период перехода к засухоустойчивым культурам, тогда как Херсонщина и Запорожская область только приноравливаются к сельскому хозяйству в условиях вододефицита.

«Сегодня то время, когда надо подбирать сорта, надо делать севообороты, и это длительный период. У них были соя, кукуруза, и они получали достаточно высокий урожай при орошении. А теперь дело времени, техники и специалистов, чтобы получать достойный урожай. В Крыму показатели всегда будут на высоте», – заключил экс-министр.