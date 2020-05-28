«Аграрная аэрокосмическая сверхдержава» уже похоронила российскую космическую программу

28.05.2020, Киев, Александр Ростовцев

Глава Роскосмоса Рогозин, отвечая на вопросы ведущего «Соловьёв LIVE» о процессах, происходящих в отечественной и зарубежной космонавтике, упомянул, что в последнее время на Украине, затаив дыхание, следят за ситуацией с запусками новых американских космических кораблей и предрекают полное поражение Роскосмоса в соперничестве с компанией SpaceX Илона Маска.

Наблюдение Рогозина подтверждают видеосюжеты центральных каналов УТ, внимательно следящих за стартом нового корабля Илона Маска Crew Dragon. Этот корабль должен вскоре прийти на замену досрочно отмененной программе Space Shuttle и возобновить пилотируемые полёты в космос американцев, последние 9 лет летающих на российских «Союзах».

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пилотируемый корабль Crew Dragon

Отложенный запуск Crew Dragon 27 мая заставил украинские СМИ перейти к откровенным нападкам на Роскосмос и всячески выпячивать успехи космической компании Илона Маска.

Украинские «эксперты» утверждают, что Роскосмос, пользуясь положением монополиста по доставке экипажей на МКС, постоянно задирает для американцев расценки на полёты, заставляя оплачивать полный старт «Союза» вместо одного или двух мест на корабле для американцев. Называется даже сумма: $90 млн за полёт на орбиту корабля с экипажем на борту.

Скоро, вангуют вышиваночные эксперты, москальской халяве в космосе наступит конец, ибо великий и могучий Илон Маск допилит, наконец, свой чудо-корабль и станет регулярно бороздить космические просторы, посрамив Роскосмос.

Далее, сидя на диване перед телевизором, «небратья» предрекают скорый конец эпохи «совкого космоса». В тренде, мол, частная космонавтика – гибкая, лёгкая на подъём и шустрая, как электровеник, – не то что закостеневшая государственная, выступающая гранитным памятником самой себе.

Олицетворением же новых тенденций выступает светоч Илона Маска, обскакавшего даже корпорацию Boeing на ниве многоместных космических аппаратов. У Boeing, дескать, никак не клеятся дела с их собственным пилотируемым кораблём, тогда как в коммерческих запусках лидирует ракета-носитель Falcon-9, стяжавшая большинство коммерческих запусков. «Зато в Рашке «Протоны» падают с незавидной регулярностью».

старт ракеты SpaceX Falcon

Стало быть, подводят итог шароварные мыслители, США победила в космической гонке, шах и мат, вата!

Будем разбираться, что в этой «аналитике» правда, а что брехня сивого мерина.

Начнём с того, что все, имеющие мозги, понимали: полёты американцев к МКС на «Союзах» – мера временная и рано или поздно в NASA придумают что-то своё, благо у США имеются деньги, ресурсы, кадры и многолетний опыт полётов в космос.

Другое дело, что ввод в строй нового пилотируемого космического корабля – задача долговременная, и кавалерийские наскоки в ней ни к чему хорошему не приводят. США и так лидирует по людским потерям в космосе и поэтому будет обкатывать «драконов» и другие альтернативные проекты до тех пор, пока NASA, а не Илон Маск, не удостоверится, что их новые космические корабли также безопасны, как советские/российские «Союзы». Стало быть, одного беспилотного полёта Crew Dragon к МКС будет недостаточно.

Заявленная вяленым укропом цена старта «Союза» в $90 млн является стопроцентной брехнёй. Согласно опубликованной в октябре 2018 года официальной информации Роскосмоса, коммерческий запуск космического корабля «Союз 2.1» с разгонным блоком «Фрегат» стоит существенно меньше – $48,5 млн. А без «Фрегата» – $35 млн, что составляет около $20-30 тыс за один килограмм полезного груза.

официальные расценки Роскосмоса на ракету “Союз 2.1”

Что касается «Протонов», то цена на его запуски колебалась в зависимости от рыночной конъюнктуры от $100 до $65 млн. Цены на запуски Falcon-9, по официальным данным, держатся на уровне $62 млн, хотя специалисты говорят о $55 – $70 млн – в зависимости от требований заказчика.

При этом, «Протон-М» ничуть не хуже Falcon-9, однако из-за цепочки аварийных запусков страховые ставки на российскую ракету в четыре раза превышают страховку на американскую ракету, что сказывается в конечном итоге на выбор заказчика.

В Центре им. Хруничева, где конструируют «Протоны», инженеры не намерены почивать на лаврах и собираются кардинально модернизировать ракету-носитель, выпустив на рынок два более дешёвых варианта: Proton Light и Proton Medium, снизив цену на 25%, до более привлекательных $50 – 55 млн, одновременно увеличив полезную нагрузку до уровня носителя SpaceX.

Протон-М и его преемники

По данным Роскосмоса, сделано это будет за счёт удлинения баков первой и третьей ступеней и отказе от второй ступени. Старый «Протон-М» останется в строю до 2025 года.

старт “Протона”

Немаловажно и то, что американцы стараются сделать всё, чтобы деньги за коммерческие и военные запуски оставались дома, при том, что система оплаты за них совершенно непрозрачная, о чём гласят результаты парламентской счётной палаты 2014 года, полученные по результатам ревизии запусков секретных спутников ВВС США.

Не забудем, что Илон Маск активно лоббирует в правительстве и парламенте США свои интересы, стараясь оттеснить американское ракетостроение от использования российских двигателей, а космонавтику – от полётов на «Союзах».

Кроме того, к отказу от сотрудничества с Россией в космической отрасли высказался и «пророссийский» президент Трамп, всегда выступающий на стороне американского военно-промышленного лобби.

Другим конкурентом Маска выступает ULA – United Launch Alliance, получающий ежегодно почти миллиард бюджетных долларов на запуски для правительства США.

Если посмотреть расценки ULA на космические пуски, то у него не забалуешь: альянс дерёт три шкуры с заказчика, причём цены выставлены одни и те же на любой тип ракеты – будь то Delta IV, Delta IV Heavy или Atlas V.

Так что Маск, а также стоящий за ним Пентагон, борются в первую очередь с монополизмом ВВС США, берущих $422 млн за одиночный пуск чего угодно в противовес $83 и $96,5 млн, выплаченных SpaceX за вывод на орбиту двух спутников GPS в 2017 году.

Таким образом, правительство и аэрокосмическая отрасль США почти полностью закрыли для иностранцев нажористый рынок коммерческих запусков, на котором крутятся огромные деньги.

В России дела обстоят несколько иначе. Правительство не может позволить себе тратить $100 млн за ракету и её полёт в космос. Деньги у нас не печатают в режиме взбесившегося принтера.

Безусловно, из всего вышесказанного не следует, что в Роскосмосе опустили руки и капитулировали перед по уши заваленным государственными деньгами и готовыми технологиями американским выскочкой.

Помимо двух моделей «Протонов» продолжается разработка модульной ракеты «Ангара», способной доставлять лёгкие, средние и тяжёлые грузы на орбиту в зависимости от требований заказчика.

тяжёлая ракета-носитель “Ангара А5”

В разработке также многоместный корабль нового типа «Федерация» с возможностью полётов к Луне и Марсу. А это значит, что космическая гонка продолжается.