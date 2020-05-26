«Аграрная держава» безнадежно подсела на импорт молока и мяса

26.05.2020, Киев, Игорь Петров

В результате деградации животноводства Украина сокращает экспорт и наращивает импорт мяса и молочной продукции.

Об этом в эфире телеканала «Капитал» заявил журналист Роман Губриенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В животноводстве картина безрадостная. Если посмотреть на динамику первого квартала, то у нас по статистике Госстата фиксируется сокращение поголовья свиней – на 6,2%. В секторе домохозяйств это составило 7,6%, по сельхозпредприятиям – 5,1%. В целом за прошлый год до апреля у нас сокращение составило 400 тыс голов.

По данным Ассоциации свиноводов Украины импорт свинины за первые четыре месяца – 3,5 тыс тонн. В сравнении с прошлым годом, за аналогичный период, импорт серьезно просел, как и весь импорт. К пулу стран, у которых мы традиционно закупали свинину – Германия, Польша, Нидерланды, добавилась еще и Канада.

Незначительно вырос экспорт свинины – 900 тонн за 4 месяца. В общем, особых перспектив по развитию свиноводства нет. Также упал экспорт говядины, на 30% за год, так же как и упало поголовье крупного рогатого скота.

Еще знаковая новость – Украина стала нетто-импортером молочной продукции. Серьезно просел экспорт – минус 17 млн долларов за первые четыре месяца. И мы серьезно нарастили импорт молочной продукции – более 160%, с 42 млн долларов до 67 млн долларов. Экспорт просел по всем товарным группам, кроме мороженого.

Это – последствие длительного процесса деградации в животноводстве, в частности, в молочном скотоводстве. Это очень проблемный сегмент», – грустно резюмировал Роман Губриенко.