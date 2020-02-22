22.02.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Сельское хозяйство, Украина, Экономика коллапса
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Аграрная сверхдержава: Коров на Украине меньше, чем после «голодомора»


На украинском рынке сегодня в продаже больше польского сала, чем отечественного, а аграрный сектор перешёл на самые примитивные культуры.

Об этом в эфире youtube-канала «PolitWera» рассказал украинский политконсультант Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть некая символичность, сало в Украине преимущественно польское сегодня, и из других стран, – рассказал Джангиров. – Свинины мы в восемь раз больше импортируем, чем экспортируем. Коровье стадо у нас меньше чем в 1935 году после голодомора…».

По словам украинского эксперта, аграрный сектор страны перешел на самые простые культуры: на подсолнечник – по нему Украина занимает первое и второе место в мире вместе с Аргентиной, на зерно – по этому показателю страна входит «в шестерку или семерку» лидеров, рапс.

«У нас среднее фермерское хозяйство составляет 1200 га, а в Голландии на которую мы все хотим быть похожи, 33 га, там маленькие фермерские хозяйства, которые занимаются высокомаржинальными культурами и переработкой.

И получается, что у них под 70 – 80 тыс. долларов экспорта с гектара, а у нас 600 – 800 долларов. В США – 900 долларов, но там огромные хозяйства и госдотации. Мы, мало того, что идем по гибельному пути, мы идем по нему еще быстро», – заключил украинский политконсультант.

Ранее Михаил Саакашвили заявил, что единственным драйвером украинской экономики может быть продажа земли.

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