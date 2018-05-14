14.05.2018, Киев, Игорь Петров
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Киев, Коррупция, Мнение, Политика, Украина

«Аграрная сверхдержава» обречена на коррупцию


Данные Transparency international свидетельствуют о взаимосвязи уровня деиндустриализации и коррупции, поэтому можно спрогнозировать, что в Украине сохранится высокий уровень коррупции.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политический аналитик Денис Гаевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Антикоррупционный суд не является панацеей в обуздании коррупции. Если взглянуть на рейтинг Transparency international за прошлый год по коррупции, то по странам ЕС наблюдается прямая корреляция между степенью деиндустриализации и уровнем коррупции. А поскольку Украина становится великой аграрной державой, то статус-кво в части коррупции будет сохраняться», – сказал он.

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