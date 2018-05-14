|1 173 просмотров
«Аграрная сверхдержава» обречена на коррупцию
Данные Transparency international свидетельствуют о взаимосвязи уровня деиндустриализации и коррупции, поэтому можно спрогнозировать, что в Украине сохранится высокий уровень коррупции.
Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политический аналитик Денис Гаевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте
«Антикоррупционный суд не является панацеей в обуздании коррупции. Если взглянуть на рейтинг Transparency international за прошлый год по коррупции, то по странам ЕС наблюдается прямая корреляция между степенью деиндустриализации и уровнем коррупции. А поскольку Украина становится великой аграрной державой, то статус-кво в части коррупции будет сохраняться», – сказал он.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.