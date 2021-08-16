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16.08.2021, Киев, Игорь Петров
 
Дзен, Политика, Сельское хозяйство, Украина, Экономика
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«Аграрная сверхдержава» остается без коров и молока

Новости УкраиныЦены на молочную продукцию в Украине все в большей степени зависят от импорта, поскольку...

Цены на молочную продукцию в Украине все в большей степени зависят от импорта, поскольку эта отрасль в стране умирает и нет никакой политики по ее возрождению.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил глава Союза украинского крестьянства Иван Томич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас большая угроза – мы стали импортозависимы. И отсюда всё – ценовая политика, качество и продовольственная безопасность. Всё вытекает из одного. Я назвал этот факт, исключительно позорный, но реальный, от которого будет зависеть формирование ценовой политики – исключительно от импорта. И противостоять этому нам нечем. Фактически, коровы уничтожены, те люди которые ухаживают за коровами – их нет, они стареют а молодые не берутся за эту специальность. Нет никакой политики относительно возрождения. Это говорит о том, что в этой части мы беззащитны перед внешним рынком. И ценовая политика будет полностью зависит от того, как будут внешние игроки играть на нашем рынке. Вывод такой, и никуда от этого не денешься к сожалению», – сокрушается эксперт.

«Кефир по 35 гривен сегодня, молоко – 36-37 гривен. Без кардинальных изменений ситуация тут не может улучшиться, но они не могут быть моментальными. Надо как минимум 2-3 года, чтобы вкладывать, програмно действовать, системно, чтобы начались позитивные изменения», – сказал Томич.

Напомним, что в 2016 году тогдашний посол США в Киеве Джеффри Пайетт заявил, что  Украина должна стать аграрной сверхдержавой.



При этом в Киеве признали, что, несмотря на хвалебные заявления киевского руководства об «аграрной сверхдержаве», Украина стала полностью зависимым от импорта донором иностранных экономик.

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